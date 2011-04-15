S&P500 проходит тест на прочность

Фондовые индексы США 12 июня провели достаточно волатильную сессию, однако все же сумели завершить день в зеленом секторе, отыграв часть потерь предыдущего дня. S&P500 поднялся на 1,31%, до 3041 пунктов. Циклические сектора финансов, промышленности и энергетики лидировали по темпам роста, тогда как сектора коммунальных услуг и товаров широкого потребление финишировали в небольшом минусе.



Тем не менее по итогам недели все три основных индекса продемонстрировали самое глубокое снижение с марта. Заявление Федеральной резервной системы о том, что восстановление экономики будет долгим, а также новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Штатах охладили энтузиазм инвесторов.



Мировые фондовые площадки сегодня вновь снижаются под влиянием новостей о продолжающейся пандемии коронавируса и сохраняющейся неопределенности в отношении восстановления экономики. Рост новых случаев заражения COVID-19 в мире ускорился. Эпидемия продолжается в Бразилии, Индии. В США рост заболеваемости отошел от пиковых значений, но в 20 штатах ускоряется. В КНР не исключили новой волны коронавируса, которая придет в Пекин из Европы, однако пока число новых случаев заражения COVID-19 составляет всего 56 человек.



Кроме того, инвесторы все больше склоняются к тому, что выход экономики из спровоцированной коронавирусом рецессии будет затяжным, а не V-образным.



Азиатcкие фондовые индексы торгуются в красном секторе. Японский Nikkei падает на 3,5%, шанхайский CSI300 теряет 1%, гонконгский Hang Seng — больше 2%. Фондовые площадки Европы открылись снижением в пределах 1-2%.



Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис колеблется ниже 0,70%. Июльский фьючерс на Brent продолжает корректироваться к $38. Золото опускается к $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов уйдет ниже 3000 пунктов.



Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 8 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса, но его рост может говорить об улучшении



Технически S&P500 проходит тест на прочность. В ходе распродажи 11 июня индекс опустился ниже значимого уровня — 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с ухудшающимися сигналами моментума, но 12 июня сумел восстановиться.



Если этот уровень не удастся удержать, вероятно снижение до 2930, где индекс встречал сопротивление в ходе подъема в апреле-мае. Индикатор RSI колеблется вблизи нейтральной отметки 50, что сигнализирует о неопределенности ситуации. Индикатор MACD ушел в минус, свидетельствуя об ухудшении момента. Как и ожидалось, рынок избавился от перекупленности, но для сохранения шансов на рост индексу необходимо закрепиться выше 200-дневной.



16 июня платежный гигант Mastercard Incorporated (MA) проведет ежегодное собрание акционеров. Из-за пандемии COVID-19 собрание будет проходить в виртуальном формате. На повестке дня утверждение состава совета директоров, заработной платы руководства, а также аудитора корпорации. Акционеры компании также смогут задать интересующие их вопросы. Однако по правилам проведения собрания не будут обсуждаться темы судебных разбирательств, в которых задействована компания.



В 2020 году Mastercard достигла своей цели по включению в цифровую экономику 500 млн человек. Следующая цель компании — довести это количество до 1 млрд человек к 2025 году. На прошлой неделе Mastercard представила операционную отчетность за май, зафиксировав в ней улучшение динамики показателей. Данная тенденция продолжится в июне.



16 июня квартальные результаты представит один из лидеров индустрии программного обеспечения Oracle. Консенсус закладывает снижение выручки на 3-4% и рост скорректированной EPS в пределах 1-2%. На финансовые результаты Oracle может оказать давление уменьшение инвестиционной активности бизнеса из-за пандемии.



Даже облачные приложения, которые поддерживали общий рост продаж, могут столкнуться с временными сложностями. Самое большое падение, вероятно, будет зафиксировано в аппаратном блоке, который гораздо более подвержен замедлению по сравнению с другими областями. Тем не менее большая аудитория и разумное управление затратами могут смягчить удар, который нанесли операционной марже вялые продажи.



18 июня AstraZeneca примет участие в J.P. Morgan European Healthcare Conference. Ожидаем новостей разрабатываемой компанией совместно с Оксфордским университетом вакцины от COVID-19. 13 июня AstraZeneca договорилась с Европейским альянсом инклюзивных вакцин (IVA) о поставке до 400 млн доз вакцины от COVID-19. Начать поставки планируется к концу 2020 года. Ранее AstraZeneca договорилась о поставке 700 млн доз для Великобритании и США и согласовала лицензию Индийскому институту сыворотки на поставку 1 млрд доз главным образом для стран с низким и средним уровнем дохода.





Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»





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