Настроения на рынке нефти нестабильны

Во вторник котировки нефти взлетели выше 41 доллара за баррель и в моменте отметили максимум на отметке 41,64 доллара. К концу дня фьючерсы откатились более чем на 100 пунктов и подают коррективные сигналы, пока получая поддержу на психологической отметке 40 долларов.



Изначально ралли на рынке черного золота спровоцировало улучшение отношения к риску в сочетании с прогнозом МЭА. Ведомство ожидает, что в следующем году мировой спрос на нефть вырастет на рекордные 5,7 млн баррелей в день, тогда как в этом году сократится на 8,1 млн баррелей в день. Также в МЭА оценили, что в прошлом месяце сделка ОПЕК+ исполнялась на 89%, а мировое предложение нефти в 2021 году сократится на 7,2 млн баррелей в день.



С другой стороны, отчет API неожиданно отразил рост запасов сырой нефти почти на 4 млн баррелей в день, тогда как запасы бензина увеличились на 4,3 млн баррелей. Позднее сегодня Минэнерго представит свой официальный отчет, и если релиз отразит сокращение запасов, а бегство от рисков при этом не возобновится, Brent сможет возобновить рост.



На данный момент на площадках наблюдается угасание спроса на риск – инвесторы перешли в более осторожный режим на опасениях второй волны пандемии из-за роста числа новых случаев в США и Китае. Так, если негативные настроения в течение дня усилятся, Brent рискует снова утратить уровень 40 долларов за баррель, внятный пробой которого котировкам пока не удается подтвердить.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями







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