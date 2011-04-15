Внешняя неопределенность сдерживает рост российского рынка

Недавние попытки возобновления роста в сегменте рисковых активов не получили внятного развития. Инвесторы проявляют бдительность на фоне вспышки геополитических конфликтов и роста случаев заражения коронавирусом в двух крупнейших экономиках мира. Так, сегодня в Азии акции продемонстрировали весьма скромный рост, а японский Nikkei 225 и вовсе оказался на отрицательной территории из-за отчета, который отразил обвал экспорта едва ли не на 30%. Европа, которая перед открытием находилась в минусе, пытается подрасти, но и здесь котировкам определенно не хватает бычьего импульса.



В этих условиях за первый час торгов индекс МосБиржи и РТС подросли на 0,74% и 1,13% соответственно. Небольшую поддержку наш рынок получает со стороны рынка нефти, где Brent не только удерживается над уровнем 40 долларов за баррель, но и продолжает тянуться в северном направлении после вчерашней фиксации прибыли в районе 41,60 долларов за баррель. Сейчас внимание трейдеров переключается на официальный отчет Минэнерго по запасам в США после того, как вчерашний релиз API отразил увеличение запасов сырой нефти на 3,9 млн баррелей.



Рубль тем временем умеренно укрепляется и пока не решается на более активные действия из-за неопределенности в сегменте рисковых активов в целом и на рынке нефти в частности. Доллар плавно развивает откат от максимумов понедельника на уровне 70,50 руб., и в роли значимой поддержки выступает отметка 69 руб. Пока пара находится над этим уровнем, ее медвежий потенциал ограничен. На рынке форекс американская валюта торгуется разнонаправлено, уступая евро, который стремится к возвращению за пределы уровня 1.13.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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