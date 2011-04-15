В понедельник нефтяные котировки продолжили восстановление на фоне поддержки со стороны ОПЕК+ и сигналов об уверенном восстановлении спроса. Глава австралийского подразделения одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира Exxon заявляет о том, что в июне спрос заметно усилился.



Постепенный выход из карантина в США и Европе дает возможность для оживления транспортного сообщения, что подстегивает спрос на топливо. Во многих крупных городах уровень загруженности автомобильных дорог постепенно приближается к докризисным показателям. Ключевым риском для сохранения такой динамики является ускорение темпов роста заболеваний COVID-19 в отдельных регионах, что чревато частичным продлением ограничений и даже точечным ужесточением карантинных мер.



На стороне предложения нефти наблюдаются стабильные уровни, что обеспечивается исполнением договоренностей по сокращению добычи ОПЕК+. Сланцевое производство в США за счет возвращения цены WTI к $40 постепенно восстанавливается, о чем сообщают СМИ со ссылкой на отраслевые источники.



Однако уровень инвестиций в разработку новых скважин находится на минимумах, что говорит об отсутствии перспектив существенного роста добычи на горизонте года. Минэнерго США ожидает нисходящей динамики добычи до I квартала 2021 г. В пятницу данные компании Baker Hughes показали, что число активных буровых установок в США оказалось на минимумах с июня 2009 г. При этом число газовых установок оказалось на минимумах за всю историю наблюдений с 1987 г.

В то же время Китай в понедельник представил официальные целевые показатели, которые предполагают рост добычи в 2020 г. Несмотря на эпидемию коронавируса Китай намерен продолжить курс на достижение энергетической независимости. В 2020 г. страна планирует добыть 3,85 млн б/с нефти и 181 млрд куб. м газа, что немного выше фактических показателей прошлого года.



Фьючерсы на Brent в понедельник подступили к трехмесячным максимумам и закрепились выше $43 за баррель. Уверенная растущая динамика указывает на оптимизм среди участников рынка. Однако текущие цены выглядят несколько завышенными, учитывая сохраняющиеся риски и слабость спроса со стороны ряда отраслей, в особенности авиационной. Краткосрочно восходящий импульс имеет все шансы достичь отметки $45,2 за баррель, перекрыв тем самым мартовский гэп. В дальнейшем цены могут скорректироваться и вернуться в район $40–42 за баррель.



Вечером в 23:30 по МСК будут опубликованы данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). С утра фьючерсы на Brent падают на 0,7% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.





Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»





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