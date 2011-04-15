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23.06.2020

Ситуация на мировых фондовых рынках на утро вторника складывается противоречивой

Ситуация на мировых фондовых рынках на утро вторника складывается противоречивой.

Для индекса МосБиржи актуальным значением на сегодня остается консолидация в середине диапазона 2700-2800 пунктов. При этом не исключаем ухудшения настроений на мировых рынках, что приведет к усилению продаж в российских бумагах и закреплению рынка ниже 2750 пунктов по индексу МосБиржи.

Доллар продолжает двигаться в верхней половине диапазона 67,5-70 рублей, и в рамках текущей сессии мы не видим поводов для выхода за его границы.

Доходность ОФЗ срочностью 3-10 лет содержит премию к ключевой ставке 20-115 б.п. При ожиданиях дальнейшего смягчения ДКП в этом году рекомендуем использовать просадки рынка для увеличения позиций в среднесрочных бумагах.


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