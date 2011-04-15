Российские активы подпитываются нефтяным ралли. После некоторых колебаний, спровоцированных сомнительными комментариями представителя Белого дома о торговой сделке с Китаем, мировые фондовые площадки вернулись к росту, когда Трамп заявил, что сделке ничего не угрожает. К открытию российского рынка спрос на риск вернулся, благодаря чему отечественные индексы начали сессию на положительной территории, получая дополнительную поддержку со стороны растущих цен на нефть. Так, с начала сессии индекс МосБиржи и РТС повысились на 0,77% и 1,39% соответственно.



Нефть Brent снова тестирует отметку 43 доллара за баррель, подхватив оптимизм мировых инвесторов, которые сосредоточились на оптимистичных опровержениях американского президента. Ослабление доллара также играет на руку нефтяным ценам в ожидании статистики по деловой активности в производстве и сфере услуг ключевых стран. Общая экономическая картина способна оказать кратковременное влияние на динамику рисковых активов, включая Brent. В случае разочарования настроения инвесторов могут несколько ухудшиться.



Рубль, заручившись поддержкой нефти, продолжает толкать доллар вниз. Пара, которая завершила вчерашние торги под отметкой 69 руб., передвинула почти двухнедельные минимумы до 68,70 руб., теоретически может нацелиться на зону 68,30 руб., однако учитывая хрупкий спрос на высокодоходные активы, который в любой момент может угаснуть на негативных новостных заголовках, присутствует риск отскока котировок при попытках дальнейшего снижения пары.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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