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23.06.2020

Дальнейший рост нефтяных цени под сомнением&#8204;&#8197; &#8204;&#8197; &#8204;&#8197;

Дальнейший рост нефтяных цени под сомнением. Продолжив подъем, цены на нефть в моменте приподнимались над уровнем 43 доллара за баррель в первый день торговой недели. К концу торгов фьючерсы обосновались немногим ниже этой отметки, а на утренних торгах во вторник демонстрируют легкий медвежий уклон после неудачных попыток превратить упомянутый уровень в поддержку.

В целом рынок держится неплохо, учитывая продолжающийся рост случаев заражения коронавирусом в ряде стран, который в свою очередь угрожает перспективам восстановления спроса на энергоносители. Ранее сегодня в администрации Трампа заявили о расторжении торговой сделки с Китаем, что повергло в шок инвесторов и повлекло повсеместные продажи рисковых активов, включая нефть. Но вскоре американский лидер опроверг эту информацию, и инвесторы вздохнули с облегчением.

Так, после кратковременной просадки до 42,20 долларов за баррель, Brent снова стремится к сопротивлению 43 доллара, но игроки пока соблюдают осторожность, продолжая тщательно мониторить сигналы с торгового фронта, не забывая при этом о новостях по коронавирусу. Позднее сегодня Американский институт нефти представит свои еженедельные данные по запасам сырой нефти в стране. Рост показателя укажет на все еще слабый спрос и может воспрепятствовать дальнейшим попыткам роста котировок. Однако в более долгосрочной перспективе фьючерсы, вероятно, будут плавно развивать восходящий импульс, если обойдется без значимых потрясений.



Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями

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