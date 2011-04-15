Поддержку рублю оказывает рост нефтяных котировок и приближение пика налогового периода

Российская валюта на старте торгов находится на весьма комфортных уровнях вблизи 69 в паре с долларом США и немногим ниже 78 в паре с евро. Поддержку рублю накануне оказывал рост нефтяных котировок - контракты на Brent в вечерние часы достигали отметок выше 43 долл./бар. и сегодня на старте торгов восстанавливаются к этой отметке после резкого падения на фоне комментариев П.Наварро. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает и приближение пика налогового периода. При этом в паре с евро у рубля меньше возможностей для укрепления, поскольку европейская валюта сохраняет устойчивые позиции на глобальном валютном рынке.



Сегодня дополнительную поддержку евро может оказать публикация индексов деловой активности PMI. При этом, если индексы действительно окажутся лучше ожиданий, рубль попытается закрепиться на уровнях ниже 69 в паре с долларом США. Сегодня также состоятся аукционы ОФЗ, в рамках которых Минфин предложит классические государственные бумаги с погашением в 2027 и 2035 годах. При этом, как мы неоднократно отмечали ранее, вряд ли аукционы окажут какую-либо значимую поддержку российской валюте.



Фактором риска для рубля и прочих валют развивающихся стран выступает продолжающийся рост заболевших коронавирусом в США и других странах.





NORDaily



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