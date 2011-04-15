Нефть может продолжить восстановление

Торги в четверг на рынке нефти прошли под знаком умеренного восстановления. Brent отстояла уровень 40 долларов за баррель и расположилась над отметкой 41 доллар, отыграв половину потерь, понесенных днем ранее. Сегодня на утренней сессии котировки пока торгуются без изменений, еще не определившись с вектором дальнейшего движения.



С одной стороны, дальнейшее постепенное снятие карантина во многих странах поддерживает ожидания дальнейшего восстановления потребления и спроса на энергоносители. С другой – признаки второй волны эпидемии в отдельных экономиках заставляют участников рынка сомневаться в перспективах достижения баланса спроса и предложения на мировом рынке, особенно на фоне возобновившегося роста добычи на сланцевых месторождениях США.



На данный момент восстановление спроса на риск способствует дальнейшему продвижению котировок в северном направлении, тем болен что спрос на доллар несколько ослабел после недавнего ралли. Акции торгуются в основном в плюсе, и инвесторы готовятся к завершению недели на позитивной ноте, что теоретически может подтолкнуть Brent к возвращению выше 42 долларов за баррель в ближайшей перспективе. Локальные максимумы проходят в районе 41,66 долларов за баррель, и их пробой нацелит фьючерсы на уровень 42 доллара.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями





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