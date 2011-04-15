Доллар удерживает прочные позиции. Американские статданные оказали наибольшее влияние на валютный рынок – вчера пара EUR/USD потеряла еще 0.3% (1.122). Дополнительную напряженность создают намерения администрации Д. Трампа ввести новые пошлины на товары из ЕС, что увеличивает риск открытия «нового фронта» в торговой войне.



Макроэкономика: Недельная инфляция вновь положительна. На неделе с 16 по 22 июня недельная инфляция повторила рост 0.1% н/н, что привело к росту годовой оценки до 3.24% г/г. Годовую оценку в моменте разгоняет эффект низкой базы 2019 года, однако текущие темпы сопоставимы с темпами роста предшествующих 3-х лет.

В составе товарной корзины некоторую настороженность вызывает рост цен на крупы – рис (+1.5% с начала месяца), гречка (+2.0% с начала месяца) продолжают дорожать с темпами, опережающими среднюю инфляцию. Плодоовощная продукция демонстрирует разнонаправленную динамику – падение цен на огурцы и помидоры компенсируют рост цен на корнеплоды (картофель, морковь).



Возможно, некоторое ускорение роста цен на крупы и корнеплоды вызвано исчерпанием запасов и продлится до появления нового урожая.



Особого внимания заслуживает продолжающийся рост цен на бензин (+0.3% н/н) и дизель (+0.2% н/н). Регулирование экспортных потоков сырья остается основным фактором для роста внутренних цен. Возможно, в июле рост прекратится по мере перераспределения сокращения добычи сырой нефти в пользу внутреннего рынка.



В моменте рано делать выводы о влиянии текущей инфляции на тактические решения Банка России, в частности, в июле. Слабый спрос все еще остается ключевым фактором удержания среднесрочной инфляции и ожиданий, однако некоторые сезонные отклонения также возможны, что сохраняет наш прогноз инфляции на июнь актуальным (3.4% г/г), но ставит под вопрос прогноз на сентябрь (3.9% г/г).





Росбанк







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