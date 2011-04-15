Рубль возобновил снижение, несмотря на рост нефти

Открывшись вверх, пара USD/RUB продолжила быстро повышаться, нивелируя вчерашнюю волну коррекционного снижения. Пара EUR/RUB также вслед за позитивным стартом активно растет, возвращая утраченные вчера позиции.



Сегодня рубль открылся вниз и продолжил сдавать позиции, хотя внешний фон на старте российской сессии был достаточно благоприятным, в основном за счет сохранения восходящей динамики нефтяных цен.



Учитывая, что вчера российская валюта закрылась вблизи дневных вершин, отыграв значительную часть потерь сессии, сегодняшнее ослабление рубля пока не выходит за рамки коррекции данного движения. Тем не менее относительная слабость рубля может свидетельствовать о начале новой волны ослабления.



Правда, после нашего открытия ситуация на мировых рынках заметно ухудшилась, но нефтяные цены быстро вернулись к сегодняшним вершинам, демонстрируя неплохое повышение. Большинство развивающихся валют в пятницу находится на отрицательной территории, многие несут ощутимые потери.



Восстановлению мировых рынков после двухдневных распродаж способствовало вчерашнее решение ФРС смягчить условия инвестиционной деятельности банков в рамках «правила Волкера». Однако продолжающееся ускорение пандемии, в особенности в США, оказывает давление на глобальные рисковые активы.



Российский долговой рынок пытается возобновить восходящую тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI на старте сессии находился под давлением, обновив недельный минимум, но быстро восстановился, выйдя в плюс.



Нефть консолидируется около вершин, достигнутых вчера в результате устойчивой волны роста. В начале российской сессии котировки сдали позиции, но затем восстановились, обновив максимум предыдущей сессии. Сейчас Brent прибавляет 0,5% около отметки $41,6.



Восстановлению нефтяных цен способствовала информация о том, что по мере снятия антивирусных ограничений во многих регионах наблюдается существенное увеличение транспортного трафика, что способно поддержать рост глобального нефтяного спроса.



Вчера во второй половине дня американская валюта перешла к умеренной коррекции мощной волны роста. После этого началась консолидация, которая продолжилась сегодня с небольшим уклоном в сторону снижения. Сейчас индекс доллара (DXY) теряет 0,1% около значения 97,3 п.



Доллар прервал рост после вышедших вчера данных по количеству обращений за пособием по безработице в США, так как показатель превысил прогноз. Сегодня глобальные инвесторы обратят внимание на статистику по американскому потребительскому сектору, выходящую в 15:30 и 17:00 МСК. Более сильные данные способны вернуть доллар на траекторию роста.



Европейская валюта вчера сумела отыграть часть внутридневных потерь и в пятницу продолжила совершать коррекционные попытки, периодически откатываясь от локальных вершин. Сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,1% вблизи отметки 1,123.



Пара USD/RUB вчера снижалась до уровня 69 руб., после чего сегодня резко отскочила. Таким образом, коридор консолидации расширяется до диапазона 69–70 руб. Пока какой-либо часовой период не будет завершен за его пределами, более вероятно продолжение разнонаправленной динамики доллара.





Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»



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