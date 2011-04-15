Сегодня увидим мощный отскок в акциях, рубле и сырье

В пятницу российский рынок акций обвалился почти на 4,5% на фоне ужасающего внешнего фона. Причем обвал прошел на максимальных за всю историю оборотах торгов на Московской бирже – почти 185 млрд руб. Это является ярким свидетельством, что среднесрочные инвесторы начали выходить из бумаг.



Причина падения все та же – угрозы сильного замедления темпов мировой экономики из-за коронавируса. Заболевание пришло в Европу и США, и развивается там по китайскому сценарию, то есть темпами в десятки процентов в день в начальной стадии. Однако в самой Поднебесной пандемия пошла на спад, темпы роста числа заболевших падают, а числа выздоровевших – возрастают.



За прошлую неделю американский рынок акций обвалился на 14% - это рекордное падение как минимум со времен кризиса 2011 г, и технический отскок просто необходим. И он начался буквально сразу после нашего закрытия в пятницу.



Сегодня с утра американские фьючерсы подрастают на 1,8%, более 2,5% прибавляет нефть, в хорошем плюсе все сырьевые активы.



Так что откроемся мы сегодня мощным ростом, в районе 3%. Однако пока сложно сказать, является ли сегодняшняя позитивная динамика лишь отскоком, или все-таки рынки перейдут в стадию медленного восстановления, которое пусть и будет сопровождаться днями распродаж. В любом случае мы ждем отскока американского рынка как минимум процентов на 5.



Сегодня спекулятивно из финансовых бумаг лучше рынка должны выглядеть Сбербанк и Мосбиржа. Акции последней будут тянуть вверх высокие обороты торгов в последнее время. Среди «нефтянки» мы бы сделали ставку на «Лукойл» и «Роснефть».



Ну и как всегда должен отличиться «Норильский Никель», который мы считаем одной из самых сильных бумаг российского рынка в настоящее время. Никель с утра подрастает на 3,3%, 2% прибавляет палладий, 2,5% - платина. Поэтому процента 4-5 бумага сегодня может легко дать.



Рубль еще вечером в пятницу начал отыгрывать улучшение внешнего фона, все-таки закрывшись под отметкой 67 руб за доллар. Однако сегодняшний оптимизм российская валюта отыграет не в полной мере – на нее будет давить обострение конфликта в Сирии, в том числе угрозы Турции «отомстить» России за гибель своих солдат.



Вряд ли дело дойдет до серьезного военного конфликта между Россией и Турцией, но очередную порцию санкций Россия вполне может получить.



С другой стороны, в ближайшее время Минфин объявит об объемах закупки валюты на месяц в рамках бюджетного правила. Из-за падения цен на нефть показатель будет снижен к нынешнему уровню процентов на 30, что позволит рублю более активно восстанавливаться, если внешний фон не будет ухудшаться.



Пока же ждем открытия валютных торгов в районе чуть ниже 66,5 руб за доллар.



Нефть сегодня вернулась выше отметки 51 доллар за баррель. Первой целью ее роста является район 55 долларов, а более отдаленной – 58,5 долларов. Но до этого уровня котировки «черного золота» могут дойти лишь при решении стран ОПЕК+ снизить добычу как минимум на 1 млн баррелей в сутки.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.