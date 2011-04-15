Центробанки готовых применить монетарные методы поддержки экономики

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг вновь преобладали продажи, связанные с неопределенностью, которую внес в экономические прогнозы вирус 2019-nCoV. Акции Газпром нефти (SIBN) подешевели на 8.1%, Аэрофлота (AFLT) – на 7.3%, АФК Система (AFKS) – на 7.1%, ММК (MAGN) – на 7.0%, Газпрома (GAZP) – на 6.8%. Неопределенность в масштабах влияния коронавируса на глобальную экономику заставила инвесторов сократить позиции по бумагам развивающихся рынков (фондовый индекс MSCI EM за неделю понизился на 2.6%), отдавая предпочтение «защитным» активам (в первую очередь, облигациям Казначейства США – доходность по 10-летним бумагам в итоге впервые в истории оказалась ниже 1.1% годовых).



Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, продолжилась коррекция вниз. Так, обыкновенные акции Центрального телеграфа (CNTL) подешевели на 12.2%, ДВМП (FESH) – на 11.6%, ДЗРД (DZRD) – на 11.0%, ТГК-2 (TGKB) – на 10.7%.



Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись понизились в среднем более чем на 3%, по азиатским наблюдается повышение.



Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС. Поводом к проявлению оптимизма на мировых фондовых площадках стали информационные сигналы от мировых центробанков, готовых применить монетарные методы поддержки экономики в ответ на негативное влияние коронавируса. Так, заявление о готовности предоставить экстренные меры поддержки выпустили Банк Японии и ФРС США. От последней, по оценкам Bloomberg на основании данных денежного рынка, трейдеры теперь ожидают снижения базовой процентной ставки на 0.5 п.п. уже на ближайшем заседании (18.03). Между тем индикаторы волатильности по западным фондовым индексам остаются повышенными – об окончательном восстановлении восходящего тренда на рынках акций говорить преждевременно. Негативное влияние коронавируса на реальную экономику уже проявилось, например, в падении индекса деловой активности в производственном секторе КНП Caixin PMI до рекордно низкого значения 40.3 п. по итогам февраля (значения ниже 50 п. подразумевают спад деловой активности). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль на фоне снижения напряженности на рынках в целом.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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