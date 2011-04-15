Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02.03.2020

Нефть пытается нащупать дно

В минувшую пятницу баррель Brent впервые с середины 2017 года нарушил целостность уровня 50 долларов за баррель, отметив свежие минимумы под отметкой 49 долларов. За неделю черное золото подешевело более чем на 10% в условиях свободного падения мировых рынков на возросших рисках пандемии в условиях дальнейшего распространения коронавируса.

На старте новой недели котировки, отскочив от минимумов, пытаются перейти к восстановлению в условиях перепроданности и отката азиатских фондовых площадках, которые отыгрывают потери на ожиданиях мер стимулирования со стороны властей стран, куда «прокрался» вирус китайского происхождения. Brent вернулась выше психологического уровня и тестирует зону 51,50 долларов за баррель.

По мере того как инвесторы переключаются на заседание ОПЕК+, которое состоится во второй половине недели, цены могут продолжить плавное восстановление на спекулятивных покупках в ожидании более агрессивных мер со стороны экспортеров картеля и их союзников. Здесь присутствует риск разочарования после недавних спекуляций о том, что саудиты выступают за дополнительное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Напомним, в рамках основного сценария рассматривается сокращение на 600 тыс. баррелей. Учитывая позицию России, которая до сих пор не определилась со своим решением, предстоящая встреча обещает быть напряженной и непростой, что будет нервировать игроков в ожидании этого события.

В случае улучшения внешнего фона с оглядкой на коронавирус котировки могут продолжить восходящую коррекцию в ближайшее время, однако в целом потенциал роста цен на данном этапе ограничен в силу сохраняющейся неопределенности в контексте масштабов эпидемии и потенциального вердикта ОПЕК+.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100