Нефть пытается нащупать дно

В минувшую пятницу баррель Brent впервые с середины 2017 года нарушил целостность уровня 50 долларов за баррель, отметив свежие минимумы под отметкой 49 долларов. За неделю черное золото подешевело более чем на 10% в условиях свободного падения мировых рынков на возросших рисках пандемии в условиях дальнейшего распространения коронавируса.



На старте новой недели котировки, отскочив от минимумов, пытаются перейти к восстановлению в условиях перепроданности и отката азиатских фондовых площадках, которые отыгрывают потери на ожиданиях мер стимулирования со стороны властей стран, куда «прокрался» вирус китайского происхождения. Brent вернулась выше психологического уровня и тестирует зону 51,50 долларов за баррель.



По мере того как инвесторы переключаются на заседание ОПЕК+, которое состоится во второй половине недели, цены могут продолжить плавное восстановление на спекулятивных покупках в ожидании более агрессивных мер со стороны экспортеров картеля и их союзников. Здесь присутствует риск разочарования после недавних спекуляций о том, что саудиты выступают за дополнительное ограничение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Напомним, в рамках основного сценария рассматривается сокращение на 600 тыс. баррелей. Учитывая позицию России, которая до сих пор не определилась со своим решением, предстоящая встреча обещает быть напряженной и непростой, что будет нервировать игроков в ожидании этого события.



В случае улучшения внешнего фона с оглядкой на коронавирус котировки могут продолжить восходящую коррекцию в ближайшее время, однако в целом потенциал роста цен на данном этапе ограничен в силу сохраняющейся неопределенности в контексте масштабов эпидемии и потенциального вердикта ОПЕК+.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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