В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Обстановка на рынке остается сравнительно нервной из-за неопределенности в отношении влияния коронавируса на глобальную экономику. Как следствие, в списке подешевевших бумаг преобладали акции компаний сырьевого сектора. Лукойл (LKOH) подешевел на 2.6%, ММК (MAGN) – на 2.4%, Сбербанк (SBER), Роснефть (ROSN) и НЛМК (NLMK) – на 2.2%, Газпром (GAZP) – на 1.9%. Тем временем бумаги отдельных компаний, ориентированных на внутренний спрос, сыграли роль «защитных». Так, обыкновенные акции АФК Система (AFKS) подорожали на 3.2%, МТС (MTSS) – на 2.1%, Магнита (MGNT) – на 1.3%. В плюсе закрылся и Новатэк (NVTK, +3.4%), объявивший промежуточные итоги выкупа собственных акций (1.3 млн. шт. за неделю).



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, Обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 20.8%, ОПИН (OPIN) – на 9.5%, МГТС (MGTS) – на 8.9%, Центрального телеграфа (CNTL) – на 8.9%.



Фондовые индексы США выросли на 4% - 5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.



Сегодня возможно открытие в плюсе по индексу РТС – обещания мер поддержки экономики мировыми центробанками (включая Банк Англии, ЕЦБ и ФРС США) стали поводом к оживлению на западных фондовых площадках. Вместе с тем, прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за негативного влияния мер по ограничению распространения коронавируса, а значит, фундаментальные основания для роста на рынке акций поставлены под сомнение. На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне некоторого восстановления «спроса на риск».







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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