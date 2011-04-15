Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03.03.2020

Рынок акций и рубль предпримут еще одну попытку отскока

Вчера на открытии рынка Индекс Мосбиржи вырос на 3%, но уже со второго часа торгов распродажи вновь пришли на рынок и по итогам дня рублевый индикатор рынка потерял 0,7%. Однако после нашего закрытия американский рынок акций пошел мощно вверх, закрыв день ростом на 4,5-5 процентов.

Пока очень сложно сказать, началось ли восстановление, или просто произошел вполне логичный технический отскок. Если верен второй вариант, то цель отскока достигнута, и фондовая Америка вновь может приступить к снижению.

Сегодня с утра настроения ухудшаются, американские фьючерсы теряют около процента. Пока это нельзя назвать началом новой волны падения – рынок в ближайшие дни будет очень волатильным, настроения будут меняться быстро и колебания даже «тяжелого» американского рынка на 1-2 процента не должны вызывать удивления.

Пока же мы откроемся ростом в районе 2%. Лучше рынка будут выглядеть бумаги нефтяного сектора, прежде всего «Лукойл» - высокие дивиденды и программу обратного выкупа никто пока не отменял.

Намного хуже в среднесрочной перспективе стали обстоять дела со Сбербанком. Вчера российские монетарные власти заявили о возможной отсрочки сделки по продаже Банком России контрольного пакета акций Сбера Минфину. Это связано с тем, что в связи с дешевой нефтью накапливание необходимых для покупки средств в Фонде национального благосостояния может иметь более длительный характер, чем предполагалось изначально. Соответственно, отодвигается и время поддержки котировок Сбербанка офертой.

Позитивно смотрим в среднесрочной перспективе на акции самой Мосбиржи, которые и вчера закрылись в плюсе. Их будет поддерживать решение биржи начать вечерние торги акциями, что увеличит ее доходы.

«Норникель» должен отыграть ростом не только позитивный внешний фон, но и рост стоимости платины и палладия.

Продолжается отскок нефти, которая сейчас вплотную подбирается к отметке 53 доллара за баррель. Сильным сопротивлением мы видим отметку 55 долларов. Но все будет зависеть от решения ОПЕК+. Есть сильные сомнения, что Россия согласится на снижение квот на добычу.

Не исключено, что даже при негативном для рынка решении РФ, квоты все-таки будут немного снижены, но отсутствие даже видимого единства в расширенном картеле рынок воспримет крайне негативно и распродажи нефти возобновятся.

Рубль в паре с долларом вчера вновь уходил выше отметки 67, однако к закрытию глобальных рынков опустился к уровню 66,2. Одна из главный угроз рублю сейчас исходит от возможности эскалации конфликта в Сирии, где Россия и Турция находятся с разной стороны фронта. Однако намеченный на четверг визит главы Турции в Россию говорит о том, что страны намерены попытаться решить дело миром. Поэтому данный фактор давления на рубль будет ослабевать.

Кроме того, до конца недели ждем объявления Минфина о снижении как минимум на 30% объема закупок валюты в рамках бюджетного правила.

Поэтому российская валюта вполне может начать отыгрывать резкое снижение доллара на мировой арене в последние дни.

Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар-рубль сегодня попробует снизиться в район 65,5.



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100