Рынок акций и рубль предпримут еще одну попытку отскока

Вчера на открытии рынка Индекс Мосбиржи вырос на 3%, но уже со второго часа торгов распродажи вновь пришли на рынок и по итогам дня рублевый индикатор рынка потерял 0,7%. Однако после нашего закрытия американский рынок акций пошел мощно вверх, закрыв день ростом на 4,5-5 процентов.



Пока очень сложно сказать, началось ли восстановление, или просто произошел вполне логичный технический отскок. Если верен второй вариант, то цель отскока достигнута, и фондовая Америка вновь может приступить к снижению.



Сегодня с утра настроения ухудшаются, американские фьючерсы теряют около процента. Пока это нельзя назвать началом новой волны падения – рынок в ближайшие дни будет очень волатильным, настроения будут меняться быстро и колебания даже «тяжелого» американского рынка на 1-2 процента не должны вызывать удивления.



Пока же мы откроемся ростом в районе 2%. Лучше рынка будут выглядеть бумаги нефтяного сектора, прежде всего «Лукойл» - высокие дивиденды и программу обратного выкупа никто пока не отменял.



Намного хуже в среднесрочной перспективе стали обстоять дела со Сбербанком. Вчера российские монетарные власти заявили о возможной отсрочки сделки по продаже Банком России контрольного пакета акций Сбера Минфину. Это связано с тем, что в связи с дешевой нефтью накапливание необходимых для покупки средств в Фонде национального благосостояния может иметь более длительный характер, чем предполагалось изначально. Соответственно, отодвигается и время поддержки котировок Сбербанка офертой.



Позитивно смотрим в среднесрочной перспективе на акции самой Мосбиржи, которые и вчера закрылись в плюсе. Их будет поддерживать решение биржи начать вечерние торги акциями, что увеличит ее доходы.



«Норникель» должен отыграть ростом не только позитивный внешний фон, но и рост стоимости платины и палладия.



Продолжается отскок нефти, которая сейчас вплотную подбирается к отметке 53 доллара за баррель. Сильным сопротивлением мы видим отметку 55 долларов. Но все будет зависеть от решения ОПЕК+. Есть сильные сомнения, что Россия согласится на снижение квот на добычу.



Не исключено, что даже при негативном для рынка решении РФ, квоты все-таки будут немного снижены, но отсутствие даже видимого единства в расширенном картеле рынок воспримет крайне негативно и распродажи нефти возобновятся.



Рубль в паре с долларом вчера вновь уходил выше отметки 67, однако к закрытию глобальных рынков опустился к уровню 66,2. Одна из главный угроз рублю сейчас исходит от возможности эскалации конфликта в Сирии, где Россия и Турция находятся с разной стороны фронта. Однако намеченный на четверг визит главы Турции в Россию говорит о том, что страны намерены попытаться решить дело миром. Поэтому данный фактор давления на рубль будет ослабевать.



Кроме того, до конца недели ждем объявления Минфина о снижении как минимум на 30% объема закупок валюты в рамках бюджетного правила.



Поэтому российская валюта вполне может начать отыгрывать резкое снижение доллара на мировой арене в последние дни.



Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар-рубль сегодня попробует снизиться в район 65,5.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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