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03.03.2020

У рынка нефти появилась надежда

После семи сессия непрерывного снижения, в понедельник котировки нефти Brent восстановились от минимумов середины 2017 года более чем на 4%, вернувшись выше отметки 52 доллара за баррель. Сегодня на утренней сессии цены продолжили отыгрывать потери, добравшись в моменте до 53,70 долларов.

У участников рынка появилась надежда на то, что мировые Центробанки примут скоординированные меры для нейтрализации негативных последствий эпидемии коронавируса, который распространился уже более чем на 60 стран и убил свыше 3 тыс. человек. На этом же факторе накануне подросли мировые рынки акций после кровопролития на минувшей неделе. Дополнительную поддержку сырьевой сегмент получает на ожиданиях того, что страны ОПЕК+ все-таки примут решение о дополнительном ограничении добычи и продлении сделки, чтобы компенсировать падение мирового спроса из-за вируса.

Локально в пользу роста нефтяных цен выступает ослабление доллара, который получил удар от голубиных заявлений Пауэлла под занавес прошлой недели. Причем это давление может усилиться в краткосрочной перспективе – сегодня глава Федрезерва совместно с минфином Мнучином проведут конференц-колл с представителями Большой семерки. Если в рамках мероприятия прозвучат намеки на смягчение политики, это может придать сил котировкам черного золота.

С технической точки зрения, Brent нужно вернуться выше 57 долларов за баррель, чтобы минимизировать риски падения под отметку 50 долларов. С другой стороны, покупатели могут проявить скромность и не толкать цены вверх, чтобы повысить шансы на сокращение производства ОПЕК+.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

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