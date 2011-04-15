Во вторник в течение дня высоколиквидные бумаги торговались разнонаправлено, к вечеру большинство оказалось в плюсе. В 18:00 мск стало известно, что ФРС США снижает целевой диапазон базовой процентной ставки на 0.5 п.п. во внеочередном порядке (регулярное заседание ФРС запланировано на 17-18 марта). Во многом неожиданное решение ФРС, мотивированное возросшими рисками из-за распространения коронавируса, оказало поддержку глобальной ликвидности и привело, в частности, к снижению доходности по 10-летним казначейским облигациям США до уровней ниже 1.0% годовых. Из российских голубых фишек заметно подорожали Лукойл (LKOH, +4.2%), Сбербанк (SBER, +3.7%), Роснефть (ROSN, +2.9%), Норникель (GMKN, +2.7%).



Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 3.9.0%, МГТС (MGTS) – на 13.1%, Электроцинка (ELTZ) – на 11.7%.



Фондовые индексы США понизились на 2.8% - 3.0%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдаются разнонаправленные изменения.



Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС – внеплановое смягчение денежной политики ФРС США дает основания для восстановления спроса на бумаги развивающихся рынков. Вместе с тем, действия ФРС отражают повышенную озабоченность последствиями распространения коронавируса, и пока остается вопросом, окажутся ли меры монетарного стимулирования достаточными, чтобы компенсировать эти последствия для экономики. Первой реакцией рынка на снижение ставки ФРС стали рост цен на золото и снижение доходностей по госдолгу США, что можно трактовать как доминирование «защитных» активов в предпочтениях инвесторов. На валютном рынке в начале торгов курс доллара США может оставаться под давлением после снижения ставки ФРС, но ситуация в глобальной экономике пока недостаточно определенна, чтобы говорить об основаниях для заметного ослабления доллара к рублю.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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