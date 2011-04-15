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04.03.2020

Рубль попытается продолжить коррекционный рост

Во вторник рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар отступил на 0,6%, до 66 рублей, евро снизился на 0,3%, закончив торги в районе 73,8 рубля. Основным фактором, способствовавшим росту национальной валюты, стало неожиданное снижение ставки американским регулятором на 50 б.п., что поддержало спрос на валюты развивающихся стран. В результате в паре доллар/рубль продолжилась высоковолатильная коррекция от максимумов прошлой недели.

Сегодня с утра для российской валюты сложился позитивный внешний фон. Восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь поднялся в район 52,5 доллара за баррель, а также укрепление большинства валют развивающихся стран поддержат покупки в рубле, что приведет к отступлению пары доллар/рубль в диапазон 65,5 – 66 рублей. При этом в рамках сегодняшней сессии нефть может продолжить восходящую динамику в преддверии саммита ОПЕК+, где ожидается принятие решения о дополнительном сокращении добычи. Также можно ожидать сохранения позитивной динамики в валютах EM. Все это будет способствовать дальнейшему отступлению американской валюты и попыткам ухода под нижнюю границу указанного диапазона.



Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ


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