ФРС больше напугала рынки, чем поддержала их

Главным и совершенно неожиданным событием вчерашнего дня стало экстренное решение ФРС США снизить ставку сразу на 0,5 п.п. Оптимисты прогнозировали подобный ход регулятора, но позднее, через две недели. Какова была необходимость принимать досрочное решение – остается непонятным.



Не исключено, что через две недели ФРС для поддержки рынков объявит об очередных мерах количественного смягчения.



Американский рынок отреагировал на новость взлетом примерно на 3%. Но продолжался он практически минуты и сразу же начались распродажи. Действительно, такое действие ФРС наводит на мысли, что угрозы со стороны коронавируса для экономики США намного сильнее, чем это казалось ранее.



Однако ближе к закрытию американский рынок ушел от минимумов сессии закрылся с потерями чуть ниже 3%.



Но это ключевое событие, которое еще предстоит осмыслить, произошло уже после закрытия нашего рынка ростом на 2%. В общем-то рост мог бы быть и большим, но с учетом огромной волатильности последних дней среднесрочные решения действительно принимать страшно.



Вчера неплохо отскочил «Лукойл» (+4,2%). Видимо, инвесторы вспомнили о дивидендах и программе обратного выкупа акций. На 3,7% вырос Сбербанк.



Сегодня американские фьючерсы торгуются более чем в процентном плюсе, подрастает и нефть. Поэтому с учетом вчерашнего падения фондовой Америки ждем открытия российского рынка около нуля.



Каких-то рекомендаций давать сейчас сложно, ситуация меняется очень быстро. Впрочем, потенциально интересно опять выглядят бумаги «Полюса». Снижение ставки всегда усиливает инфляционные риски, лучшей защитой от которых является золото. И сейчас оно имеет все шансы вновь попробовать закрепиться выше 1700 долларов.



Нефть не уйдет сильно выше отметки 53 доллара за баррель пока не появится хоть какая-то позитивная информация с начинающегося завтра саммита ОПЕК+. При негативном сценарии, если страны не договорятся снизить добычу хотя бы на 600 тыс баррелей в сутки, котировки сырья плотно уйдут под отметку 50 долларов. Если объем сокращения превысит 1 млн, цены могут стабилизироваться в диапазоне 53-58 долларов. Для движения выше Китай должен возобновить потребление сырья на «докоронавирусном» уровне.



Сильная реакций на снижение ставки была в рубле, который в паре с долларом закрыл вчерашний день в районе 66. Теперь операции carry trade с российскими ОФЗ становятся более выгодными. Однако если раньше была почти уверенность, что Банк России на ближайшем заседании воздержится от снижения ставки из-за высокой волатильности рубля, то теперь наши ожидания смещаются в сторону ее снижения на 0,25 п.п.



С одной стороны, это позволит стимулировать рост экономики, с другой – не повредит рублю, который все равно будет оставаться под влиянием внешнего фона, прежде всего динамики нефти и политических рисков.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР















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