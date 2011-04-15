В фокусе – результаты Русгидро

Вчера торговая динамика была разнонаправленной. При этом, волатильность не снизилась. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции Детского мира (-3,06%). Среди ликвидных бумаг лидерами роста стали префы Сургутнефтегаза (+4,22%). Пара USD/RUB торговалась в широком диапазоне 65,50- 66,50.



Русгидро (+1,97%) отчитается за 2019 год. Ожидается, что выручка достигла 375 млрд рублей, EBITDA – 98 млрд рублей, прибыль – 26 млрд рублей. Мы полагаем, что есть предпосылки для роста выработки в 1 квартале из-раннего паводка на фоне теплой погоды. Русгидро заявляет о превышении уровня притока в волжскую систему минимум на треть. Инвесторы могут попытаться отыграть увеличение производства и продаж. Однако, помимо отчетности и производственных прогнозов, в центре внимания возможная смена головной компании холдинга, которая может заметно повлиять на котировки.



ЦБ намекнул на снижение ставки. Мы полагаем, что после экстренного снижения ключевой ставки ФРС существует высокая вероятность снижения ставки ЦБ на 0,25 п.п. уже на ближайшем заседании. Несмотря на высокую волатильность рынков и ослабление рубля, локальные инвесторы пока не увеличили массово спрос на долларовые активы, банки не поднимают ставки по кредитам, инфляция остается на низком уровне. Дальнейшее снижение вероятно не ранее мая, если ситуация на рынках не ухудшится. При этом вероятно, что снижение ставки вначале приведет к росту спроса на валютные облигации.



Ожидаем колебания в пределах 1,5%. Волатильность, по-прежнему, остается на повышенной уровне. Ориентир: диапазон 65,00-67,00 в паре USD/RUB, 2750-2850 по индексу Мосбиржи.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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