В среду на рынке в целом наблюдалось восстановление котировок – поддержку глобальной ликвидности оказало внеочередное (но не вполне неожиданное) решение ФРС США понизить целевой диапазон базовой процентной ставки на 0.5 п.п., которое, впрочем, пока не привело к возвращению волатильности на докризисные уровни (индекс волатильности VIX, рассчитываемый CBOE, остается выше 30 пунктов против среднего за 2019 год немногим выше 15 пунктов). В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали Роснефть (ROSN, +2.4%), Лукойл (LKOH, +2.2%), Татнефть (TATN, +1.8%), ММК (MAGN, +1.6%). Между тем в минусе закрылись АФК Система (AFKS, -2.7%), МосБиржа (MOEX, -1.6%), Сургутнефтегаз (SNGS, -1.5%).



Во втором эшелоне был отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подорожали на 10.2%, Куйбышевазота (KAZT) – на 6.7%, Пермэнергосбыта (PMSB) – на 5.1%, Белона (BLNG) – на 5.0%.



Фондовые индексы США выросли на 3.8% - 4.5%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.



Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, но оснований для устойчивого роста пока недостаточно, глобальные индикаторы волатильности указывают на сохранение рисков. Статистика показывает, что выздоровление от вируса COVID-19 идет быстрее, чем появление новых случаев заражения, что можно считать благоприятным признаком, однако сумеет ли мировая экономика, пострадавшая от ограничительных мер в связи с распространением вируса, восстановиться столь же быстро? На валютном рынке в начале торгов возможно возвращение пары доллар-рубль к отметке 66.0 под влиянием внешнего фона.





Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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