Фондовые рынки демонстрируют признаки выздоровления

Экстренное решение ФРС США снизить ставку на 0,5 п.п., сначала напугавшее инвесторов, начинает приносить свои плоды – вчера американский рынок акций вырос более чем на 4%.



Инвесторы надеются, что через неделю ФРС еще раз взбодрит рынки, например, решением увеличить объем РЕПО или новой программой выкупа гособязательств правительства США. Кроме того, этот шаг ФРС заставит другие центробанки, в том числе и Банк России, снизить ставки или применить меры количественного смягчения.



Так что кризис - кризисом, но дешевые деньги надо куда-то девать...



Нужно отметить и серьезные успехи Китая в борьбе с коронавирусом – число новых заболеваний там резко снизилось. Впрочем, это абсолютно не значит, что и Европе удастся так же эффективно бороться с эпидемией, прежде всего потому, что вводить жесткие карантины и закрывать целые провинции в Старом Свете пока не спешат.



Российский рынок акций вырос вчера на четверть процента. Опять пошел в рост «Полиметалл» из-за удорожания золота. Далеко не факт, что рост фондовых рынков, если он последует и дальше, приведет к снижению цен на золото. Низкие процентные ставки будут стимулировать увеличение инфляции, лучшей защитой от которой является золото.



На 2,2% вырос «Лукойл» - инвесторы вспомнили, что в отношении компании продолжает действовать программа обратного выкупа, да и высокие дивиденды никто не отменял.



Но основной рост американских индексов происходил все-таки после нашего закрытия. Поэтому отыгрывать его мы будет сегодня на открытии ростом в пределах 1-1,5 процентов.



Какие-то конкретные рекомендации, за исключением того, что нужно аккуратно подбирать дивидендные акции, в условиях высокой волатильности давать трудно.



Пока американские фьючерсы снижаются почти на процент, но столько же прибавляет нефть после вчерашнего сильного падения. Поводом для распродаж послужили сообщения, что глава Минэнерго Александр Новак вчера покинул встречу и обещал вернуться лишь 6 марта на встречу непосредственно ОПЕК+



Сегодня официально стартует саммит ОПЕК+, хотя консультации начались еще вчера. По скудным сведениям можно судить, что базовым вариантом является обсуждение решения снизить добычу на 1-1,5 млн баррелей в сутки. СМИ сообщают, что Россия выступает против снижения добычи.



На таком фоне мы рекомендуем воздержаться от покупки нефтяных контрактов и акций «нефтянки».



Попытки рубля в паре с долларом протестировать поддержку 65,5 завершились безуспешно, во многом из-за слабости нефти, и пара закрылась по итогам дня без значимых изменений. Сегодня российская валюта вновь попробует подрасти и закрепиться хотя бы под отметкой 66 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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