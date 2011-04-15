Конгресс США поддержал цены на нефть

В среду попытки восстановления нефтяных цен не увенчались успехом – Brent не смогла пробить уровень 53 доллара за баррель и закрылась в зоне отрицательных значений. На утренних торгах в четверг котировки тестируют отметку 52 доллара, демонстрируя скромный бычий уклон на дневных графиках.

Росту цен помешал раскол в рядах ОПЕК+, где Россия по-прежнему не дает свое согласие на участие в инициативе по дополнительному сокращению добычи.



Впрочем, большинство участников рынка полагает, что в последний момент Москва скажет «да», и группа экспортеров все же поддержит рынки в условиях ухудшающихся перспектив потребления из-за распространения коронавируса.

Тем временем отчет Минэнерго США не смог поддержать рынок, несмотря на неплохие основные показатели. Так, запасы сырой нефти увеличились на 0,8 млн баррелей против прогноза роста на 3 млн, а запасы бензина и дистиллятов упали более чем на 4 млн баррелей. Картину подпортил тот факт, что добыча на сланцевых месторождениях обновила рекордный максимум, что особенно болезненно для рынка при текущем ослаблении мирового спроса.



С другой стороны, вышеперечисленный негатив был практически нивелирован решением Конгресса США утвердить законопроект о чрезвычайных расходах для борьбы с последствиями коронавируса. Размер программы составил почти 8 млрд долларов, что втрое превышает сумму, ранее предложенную Трампом. В сочетании с недавним экстренным снижением ставки ФРС это существенная поддержка для экономики и рисковых активов, включая нефть.



При этом основное внимание игроков сейчас направлено на ОПЕК+. По итогам двухдневного заседания министры группы объявят свой вердикт, который задаст дальнейший тон рынку. Продление сделки и увеличение объемов сокращения добычи на 1 млн баррелей и более способны подбросить котировки выше 55 долларов за баррель к концу текущей недели.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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