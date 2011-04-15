Судьбу российских акций и рубля определит Новак

Не оправдались надежды на серьезный отскок после принятия ФРС США экстренного решения о снижении ставки - мировые фондовые площадки вчера вновь сильно пошли вниз. По итогам дня американские индексы потеряли более 3%.



Индекс Мосбиржи просел на 0,4%, но основные события в мире разворачивались после нашего закрытия. Поэтому сегодня с утра мы будет отыгрывать как вчерашнее снижении фондовой Америки, так и минусующие сейчас на полтора процента американские фьючерсы и нефть. Так что ждем открытия российского рынка акций падением в районе 2-2,5%.



Ситуация усугубляется еще и тем, что в понедельник в России выходной день, и после возобновления торгов во вторник можно попасть на сильный гэп. Возможно, фактор длинных выходных окажет поддержку отечественным бумагам за счет закрытия шортов, но это произойдет лишь в том случае, если Америка начнет отрастать.



На негативном внешнем фоне, в том числе очередном обвале нефти ниже 50 долларов за баррель, рубль рухнул к доллару на 2% и закрылся на отметке 67,5. Если ситуация будет ухудшаться, то после пробоя сопротивления 68,5 пара доллар-рубль откроет себе дорогу на «круглую» отметку 70.



Дальнейшая судьба российских акций, рубля и нефти будет зависеть от позиции России в вопросе снижения квот на добычу нефти. Вчера нефтяные министры стран ОПЕК рекомендовали снизить добычу на 1,5 млн баррелей до конца года. По скудной информации, Россия это предложение не поддерживает. Именно это и стало основной причиной падения котировок нефти.



Если сегодня сторонам все-таки удастся договориться о согласованных действиях, то нефть вернется в диапазон 50-55 долларов за баррель. Если же Россия откажется от предложения, то добыча, скорее всего, будет снижена силами только ОПЕК, но на меньшую величину. Нефть, рубль и отечественные акции отреагируют на это еще одной волной распродаж.



Однако даже позитивное решение России способно лишь на время сдержать снижение цен. Переизбыток нефти на рынке все равно сохранится до тех пор, пока Китай, сокративший потребление сырья на 3 млн баррелей в сутки, не возобновит использование углеводородов на «докоронавирусном» уровне.



Что делать в такой ситуации? Переносить ли позиции на подельник или нет? А может вообще пришла пора крыть все лонги? Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, так же как и конкретных рекомендаций по сегодняшнему дню. Настроения меняются очень быстро, да и день будет насыщен на события.



Немного обнадеживает то, что темп роста заболеваемости коронавирусом в мире пошел на спад. Не исключено, что рынки сочтут это поводом для очередного отскока.



В любом случае, решение стоит принимать после прояснения вопроса о квотах на добычу нефти.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.