Готовность инвесторов к принятию риска - низкая

В четверг на рынке акций вновь было отмечено усиление продаж. Волатильность на мировых фондовых площадках остается повышенной, что препятствует восстановлению спроса на развивающихся рынках. Кроме того, неопределенность в отношении перспектив сделки ОПЕК+ (окончательное решение о сокращении добычи во многом зависит от позиции российской стороны, которая может быть сформулирована сегодня) оказывает давление на цены на энергоносители. Между тем основным источником беспокойства для инвесторов остается распространение вируса COVID-19 и экономические последствия мер по борьбе с ним. Так, слабее рынка выглядят бумаги авиаперевозчиков на фоне резкого снижения пассажиропотока, акции Аэрофлота (AFLT) подешевели на 3.3%. В заметном минусе закрылись АФК Система (AFKS, -2.4%), Сургутнефтегаз (SNGS, -1.8%), МосБиржа (MOEX, -1.6%).



Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Костромской сбытовой компании (KTSB) подешевели на 11.5%, ТГК-2 (TGKB) – на 10.5%, корпорации Квадра (TGKD) – на 8.4%, ТГК-14 (TGKN) – на 7.2%.



Фондовые индексы США понизились на 3.1% - 3.6%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается снижение.



Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС на фоне высокой волатильности на рынках в целом (индекс VIX, рассчитываемый CBOE, вновь вплотную приблизился к отметке 40 пунктов). Заметное снижение доходностей по казначейским облигациям США (10-летние бумаги торгуются с доходностью вблизи 0.8% годовых) и рост цен на золото указывают на сохранение низкой готовности инвесторов к принятию риска, что пока не позволяет прогнозировать скорое восстановление восходящего тренда на рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение повышения по паре доллар-рубль на фоне сокращения глобального «спроса на риск».







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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