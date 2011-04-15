Рынок нефти: Россия держит интригу

В четверг нефть снова снизилась и продолжает дешеветь на утренних торгах в пятницу, снова утратив уровень 50 долларов за баррель в преддверии финального решения ОПЕК+ по коррективам условий сделки. Brent несет потери уже четвертый день подряд и теперь угрожает отметке 49 долларов.



Сегодня завершается министерская встреча стран ОПЕК+, где сохраняется неопределенность в отношении позиции России. В картеле рекомендовали сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в день, причем не на второй квартал, а до конца года. Реализация го плана вполне способна поддержать рынок и повлечь эмоциональный отскок от текущих минимумов, поскольку такие масштабы ограничения производства и более продолжительные временные рамки не учтены в нынешних ценах.



При этом полноценного и устойчивого ралли на рынке черного золота не стоит ждать даже при этом сценарии, поскольку мощным ограничивающим фактором выступает дальнейшее распространение коронавируса в странах мира, в том числе и в США. Свежая порция негатива с этого фронта повлекла новую волну распродаж на фондовых рынках под занавес недели, что толкает котировки Brent в южном направлении. Таким образом, в краткосрочной перспективе на рынке будет сохраняться неуверенность, а по факту оглашения вердикта ОПЕК+ может возрасти волатильность.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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