Повышение волатильности на рынках в целом не исключает стабилизацию котировок

В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи, наибольшие потери были отмечены в нефтегазовом секторе – отказ российской стороны поддержать новую сделку ОПЕК+ стал поводом к снижению по нефтяным фьючерсам. В итоге Газпром нефть (SIBN) подешевела на 6.6%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 5.5%, Татнефть (TATN) – на 5.4%. Кроме того, в заметном минусе закрылись Сбербанк (SBER, -5.3%) и Аэрофлот (AFLT, -5.0%). Роль «защитных» сыграли бумаги Норникеля (GMKN, +4.7%) и Полюса (PLZL, +3.0%).



Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Галс-Девелопмент (HALS) подешевели на 8.3%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 7.8%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 7.8%.



Фондовые индексы США в понедельник упали более чем на 7%, фьючерсы на индексы США сегодня торгуются заметно выше уровней закрытия, зафиксированных вчера. Европейские фондовые индексы в понедельник закрылись в заметном минусе, по азиатским сегодня наблюдается «отскок».



Сегодня ожидается открытие в минусе по российским фондовым индексам. В прошедшие выходные появились сообщения о готовности Саудовской Аравии предоставить скидки потребителям нефти и увеличить добычу в апреле, что привело к обвалу нефтяных котировок в понедельник (фьючерсы на Brent за день упали на 24%) и повышению волатильности на рынках в целом. Трейдерам на российском рынке акций в начале торгов придется учесть вчерашнее ухудшение внешнего фона, но в дальнейшем не исключена стабилизация котировок в соответствие с текущей обстановкой на внешних рынках (так, фьючерсы на Brent сегодня торгуются на 8% выше вчерашнего уровня закрытия). На мировом валютном рынке рубль понес заметные потери в понедельник, и сегодняшнее открытие по паре доллар-рубль, по всей вероятности, будет заметно выше уровня закрытия, зафиксированного на МосБирже в прошедшую пятницу, но в течение дня возможна коррекция вниз.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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