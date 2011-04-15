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10.03.2020

Нефть зализывает раны после «черного понедельника»

После обвала почти на 25% в понедельник, который стал «черным» для всех мировых рынков, нефть Brent постепенно приходит в себя после прохождения пика паники. Котировки, которые накануне едва не поставили под угрозу целостность отметки 31 доллар за баррель, тестируют уровень 37 долларов, сигнализируя о готовности восстановиться выше 40 долларов.

Усугубил ситуацию тот факт, что после раскола сделки из-за нежелания России принимать в ней участие, Саудовская Аравия продемонстрировала свою готовность к ценовой войне, анонсировав скидки на свою нефть и наращивание добычи с апреля. Увеличение предложения со стороны саудитов – опасный для рынка сценарий, учитывая, что страна располагает свободными мощностями для наращивания объемов производства и экспорта черного золота.

Особенно болезненными эти события оказались в контексте коронавируса, который продолжает распространяться по миру, подогревая опасения дальнейшего снижения спроса на энергоносители. На этом фоне понижательные риски в сырьевом сегменте сохраняются и будут препятствовать восстановлению котировок, несмотря на крайнюю перепроданность.

В краткосрочной перспективе Brent нужно вернуться выше 40 долларов за баррель и подтвердить восстановление над уровнем 35 долларов, чтобы снизить риски пробоя психологической отметки 30 долларов в случае дальнейшего ухудшения ситуации.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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