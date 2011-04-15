Неделя началась новым обвальным падением. Отыгрывалась динамика на мировых площадках за понедельник. Индекс РТС упал до минимума с конца 2018 года. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции Татнефти (-19,51%), а также других нефтяных компаний. Лидерами роста стали префы Сургута (+11,40%), поводом является большой запас долларовой ликвидности. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 70,50-73,00.



Мосбиржа (-1,04%) отчиталась о ходе торгов. Биржевой оборот на фондовом рынке превысил 250 млрд руб. (максимальный за все время), а на валютном рынке – 1,8 трлн руб. Мы полагаем, что акции Мосбиржи – одни из лучших для долгосрочных вложений, а также защитных инвестиций. В силу регуляторных особенностей, она не имеет долга, рост интереса к фондовому рынку будет способствовать увеличению торговых оборотов. Падение капитализации эмитентов не обязательно негативно влияет на торговые обороты.



Волатильность рынков остается на повышенном уровне. Дальнейшая динамика в ближайшие дни будет отличаться высокой волатильностью, несмотря на повышение ставок риска клиринговой организацией. Многие акции интересны для покупок, однако наибольшую привлекательность, на наш взгляд, имеют бумаги компаний розничного (в широком смысле) сектора – Лукойл, Лента, Мосбиржа, МТС и другие. Также ожидается спрос на еврооблигации. А динамика рублевых ОФЗ пока, вероятнее всего, останется негативной.



Ожидаем отскок в пределах 4%. Волатильность останется высокой, динамика будет зависеть от движений на внешних площадках. Ориентир: диапазон 71,00-74,00 в паре USD/RUB, 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







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