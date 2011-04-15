Рубль попытается отыграть часть потерь

Во вторник российский рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам, отыгрывая падение цен на нефть, прошедшее днем ранее. В результате к окончанию дня доллар вырос на 4,1%, поднявшись в район 71,4 рубля, евро прибавил 3,9%, закончив торги на отметке 80,5 рубля. Отметим, что избежать более существенного снижения рублю позволило восстановление цен на нефть в ходе сессии вторника, а также некоторый рост спроса на риск. При этом на российском валютном рынке, как и на большинстве других площадок, сохраняется высокая волатильность, что сдерживает активность инвесторов, а основными действующими лицами на рынках в текущий момент выступают спекулятивно настроенные игроки.



Сегодня с утра ожидаем коррекционного роста рубля по отношению к основным мировым валютам. Поводом к покупкам станет динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе 38 долларов за баррель, а также укрепление валют развивающихся стран. В результате в начале торгов пара доллар/рубль может отступить в район 71 рубля за единицу американской валюты. На горизонте ближайших недель ожидаем закрепления доллара в диапазоне 70 – 75 рублей, при сохранении высокой волатильности и неудачных попытках пробоя границ данного коридора.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



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