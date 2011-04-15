Лучше рынка сегодня будут выглядеть акции металлургов

Российский рынок акций открылся вчера падением на 10%, в дальнейшем на хорошем внешнем фоне смог подрасти до -3%, но по итогам дня все-таки потерял 8,1%. Такой результат в целом можно назвать не очень плохим в свете сложившихся событий.



После нашего закрытия Америка подросла. Но торги на Западе проходят очень волатильно и сейчас американские фьючерсы снижаются на 3%, падает и нефть. Это говорит о том, что откроется Индекс Мосбиржи в легком минусе, а потом с большой вероятностью снижение будет продолжено.



Однако движение по бумагам будет разнонаправленным. В целом рынок будут тянуть вниз нефтегазовый сектор и банки, а вот бумаги черных металлургов, прежде всего «Северсталь» и ММК, а также примкнувший к ним «Норникель», вполне могут подрасти. Прежде всего их будут тянуть вверх слабый рубль и высокие дивиденды. К тому же цены на металлургическую продукцию стабильны.



Позитивно смотрим и на акции Мосбиржи – высокие обороты торгов и дивиденды зовут к покупке этих бумаг на среднесрочную перспективу.



Как и всегда в периоды кризиса защитными бумагами выступают акции «Полюса» и «Полиметалла», а также префы «Сургутнефтегаза», дивиденды по которым вырастут из-за курсовой переоценки валютной «подушки» компании.



На нефтянке на ближайшее время можно поставить жирный крест – использовать ее лучше для шортов.



Сегодня в ходе азиатской сессии нефть попыталось было приблизиться к 40 долларам за баррель, но развернулась вниз. До тех пор, пока Россия не начнет переговоры о возобновлении картеля ОПЕК+, нефть выше 40 долларов за баррель мы не видим. Более вероятно, что последует еще один удар вниз и котировки уйдут под отметку 30 долларов за баррель.



Негативно смотрим и на рубль. Вчерашний обвал цен на рынке ОФЗ говорит о том, что не только нерезиденты, но и наши крупные инвесторы начали агрессивную распродажу рублевых обязательств Минфина.



Нет никаких надежд на то, что Банк России в ближайшее время снизит ставку. Наоборот, более вероятным сценарием выглядит ее резкое повышение на 0,5-1 п.п. Это позволит регулятору немного снизить затраты на поддержание курса рубля, но интерес к ОФЗ вряд ли вернет.



Курс рубля будет зависеть исключительно от действий ЦБ. Если он прекратит валютные интервенции, пара доллар-рубль быстро уйдет выше отметки 80.



При принятии инвестиционных решений советуем учитывать заявление Рейтингового агентства АКРА о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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