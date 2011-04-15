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11.03.2020

Нефть продолжает отыгрывать обвал

Цены на нефть отскочили от минимумов во вторник и продолжают укрепляться на сегодняшних утренних торгах, в моменте коснувшись отметки 39,60 долларов за баррель. Brent вернулась в район 38 долларов, но может продолжить стремиться к уровню 40 долларов, если в ближайшее время не появится свежего отраслевого негатива.

Участники рынка постепенно возвращаются к покупкам подешевевшего барреля на фоне общего отступления паники на рынках после «черного понедельника». Но восстановление выглядит хрупким и неустойчивым, что подтверждает уход американских фьючерсов на отрицательную территорию после вчерашнего внушительного подъема и неоднозначная динамика на азиатских площадках.

Тем временем отчет API нарисовал смешанную картину. С одной стороны, запасы сырой нефти за неделю на 6 марта увеличились на целых 6,4 млн баррелей. С другой – запасы бензина и дистиллятов сократились на 3,1 млн и 4.7 млн баррелей соответственно, что несколько сгладило негатив. В целом релиз не оказал значимого влияния на поведение котировок, поскольку рынок сосредоточен на сигналах от ОПЕК и событиях вокруг коронавируса.

Несмотря на спад напряженности, понижательные риски на рынке черного золота сохраняются. Brent будет проявлять повышенную чувствительность к новостям, касающимся спроса и предложения как минимум в среднесрочной перспективе, а дальнейшее распространение вируса только добавит напряженности в сырьевом сегменте.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





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