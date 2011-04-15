На рынок РФ возвращаются покупатели, но отскок выглядит хрупким

После вчерашнего провала на 8%, ведущие российские фондовые индексы пытаются развить отскок на старте сессии среды, прибавляя чуть более 1%. К коррекции перешли и бумаги нефтяников, которые серьезно пострадали, отыгрывая «черный понедельник» на рынке черного золота и мировых площадках в целом. При этом внешний фон, который улучшился во второй половине вчерашнего дня, снова сигналит о негативе. Американские фьючерсы снова на отрицательной территории, Азия завершила торги с приличными потерями, а европейские фьючерсы торгуются разнонаправленно.



О рисках возвращения продаж на отечественном рынке сигналит и ситуация на рынке нефти, где котировки Brent встретили сопротивление на пути к психологической отметке 40 долларов за баррель и снова отступают, утратив уровень 37 долларов. Предлогом для фиксации прибыли стала новость о том, что Саудовская Аравия рассматривает наращивание добычи до 13 млн баррелей в день, а не до 12 млн, как обсуждалось ранее. Увеличение предложения в условиях падения спроса из-за коронавируса, особенно в свете последних событий с Россией, является, безусловно, болезненным сигналом для рынка, который погрузился в депрессию и может понести новые потери, если не будут приняты меры по его стабилизации.



На рынке форекс тем временем доллар снова под давлением против основных валют, хотя фунт продолжает отступление, реагируя на экстренное снижение ставки Банка Англии в качестве мер поддержки экономики. Фунт/доллар опустился до 1.2830, откуда уже отскочил в район 1.2880 и может вернуться выше 1.29, как только трейдеры отыграют смягчение политики. Евро/доллар тем временем вернулся к росту после вчерашней коррекции, тестируя зону 1.1350. Доллар/иена, забуксовав на подходе к уровню 106.00, ушла под отметку 105.00, ранее отметив дневные минимумы вблизи 104.00.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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