Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника восстановилась до $37,78 за баррель

Получив поддержку на заявлениях американского президента Дональда Трампа о том, что Белый дом и Конгресс готовы принять необходимые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Подобные комментарии несколько улучшили рыночные настроения и поддержали спрос на рисковые активы. Тем не менее, оптимизм продержался недолго. Уже на азиатской сессии среды на энергетическом рынке вновь доминируют продавцы. Нефть марки Brent активно снижается, претендуя на закрепление ниже $37 за баррель. Учитывая значительное ухудшение фундаментального фона, а именно выход участников ОПЕК+ из сделки по сокращению добычи, а также значительное падение спроса на нефть из-за вспышки коронавируса, снижения цен, скорее всего, продолжится. Напомним, в понедельник котировки нефти пережили падение, соизмеримое с потерями 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Катализатором распродаж послужило снижение Саудовской Аравией экспортных цен на нефть до минимума за 20 лет, которое последовало за отказом РФ дополнительно сократить добычу углеводородов. Кроме того, страны сообщили о планах значительно нарастить добычу с 1 апреля 2020 года. В частности, Saudi Aramco во вторник заявила, что увеличит объём добычи до 12,3 млн. баррелей в день. Министр энергетики РФ Новак также заявил, что РФ потенциально может увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день. Судя по всему, рынок нефти ждет очередной коллапс предложения, который еще больше усилит негативный эффект от катастрофического падения спроса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, а также ее разрушительного воздействия на мировую промышленность. Учитывая сказанное, Brent рискует остаться под давлением.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.