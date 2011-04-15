Рынок акций и рубль ждет вторая волна обвала

Американские рынки вчера упали на 5%, и примерно половину этого падения наш рынок акций не отыграл. Сегодня с утра фьючерсы на индексы США снижаются еще на 3,5%. Поводом для распродаж вновь послужила негативная статистика по распространению коронавируса. На ее фоне Штаты закрыли въезд на свою территорию из всех стран Европы кроме Великобритании.



Всемирная организация здравоохранение признала нынешнюю ситуацию с коронавирусом пандемией, что дает основание компаниям не исполнять обязательства по поставке или закупке товаров вследствие форс-мажора.



Так что откроемся мы сегодня падением процентов на 5 по Индексу Мосбиржи.



Как всегда, в условиях девальвации рубля лучше рынка будут выглядеть акции ненефтяных экспортеров и привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза». Но и они вряд ли избежат распродажи по крайней мере в начале торгов.



Более 5% теряет с утра нефть. Кроме «коронавирусного фактора» негативно на котировки нефти играют сообщения, что Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией начали предоставлять серьезные скидки на нефть покупателям. Сейчас нефть торгуется около 34 долларов за баррель. В районе отметки 30 долларов возможно торможение, но и пробития этого уровня отнюдь не исключено.



В общем-то все складывается логично: обвал в понедельник, отскок во вторник и начало нового падения вчера. Таким образом, нефть и рынки акций должны уйти сильно ниже достигнутых в понедельник минимумов.



Не внушает оптимизма и ситуация с рублем. Вчера возобновилась масштабная распродажа ОФЗ, что не оставляет рублю шансов на рост. На малоликвидном пока рынке Форекс пара доллар-рубль с утра уходила в район 74,5. Но динамика курса российской валюты сегодня будет зависеть во многом от объема интервенций ЦБ. Без этой поддержки доллар быстро вырастет выше 80 рублей.



Какие-то конкретные рекомендации в нынешней ситуации давать очень трудно.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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