Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12.03.2020

Новый всплеск волатильности на мировых рынках

В среду изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Заметно лучше рынка выглядел Лукойл (LKOH, +7.9%), сообщивший о планах выплатить дивиденды исходя из суммы 542 руб. на акцию по итогам 2019 года (включая выплаченные ранее промежуточные дивиденды в размере192 руб. на акцию), что оказалось выше ожиданий частиков рынка и нашей оценки. Кроме того, в плюсе закрылись МосБиржа (MOEX, +2.9%), НЛМК (NLMK, +2.2%), Магнит (MGNT, +1.3%), Сургутнефтегаз (SNGS, +1.3%). Тем временем акции АФК Система (AFKS) подешевели на 5.8%, Новатэка (NVTK) – на 4.8%, Норникеля (GMKN) – на 4.7%, Роснефти (ROSN) – на 3.8%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 20.1%, Павловского автобуса (PAZA) – на 8.6%, ТНС Энерго (TNSE) – на 5.5%.

Фондовые индексы США понизились на 4.7% - 5.9%, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором минусе, по азиатским также наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона. Ни внеочередное снижение процентной ставки Банком Англии (с 0.75% до 0.25%), ни пакет мер поддержки экономики, анонсированный (но не детализированный) президентом США не показались трейдерам достаточно убедительными, чтобы приостановить процесс «ухода от риска» (в чем еще раз убедились участники рынка, так это в сильной обеспокоенности властей проблемой распространения коронавируса, что подтвердилось, в частности, ограничением на въезд в США из стран Европы). Тем временем Ирак и Кувейт, как сообщается, снизили цены на сырую нефть с поставкой в апреле, что оказало дополнительное давление на котировки нефтяных фьючерсов (Brent торгуется примерно на 5% ниже вчерашнего уровня закрытия). На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль из-за нового всплеска волатильности на мировых рынках.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100