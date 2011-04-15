Вирус продолжает давить на рынки

Настроения на мировых рынках существенно ухудшились. Активное распространение коронавируса за пределами Китая продолжает давить на рисковые активы, приводя к их существенному снижению. Так, по итогам среды количество заболевших вне Поднебесной выросло более чем на 7 тысяч человек, что составляет темп роста порядка 19%. Это указывает, что пока большинству стран не удается справится с распространением инфекции. В результате инвесторы начинают пересматривать свои ожидания по влиянию коронавируса на мировую экономику в сторону увеличения, что способствует новым волнам продаж в рисковых активах и бегству в активы-убежища.



Вчера ВОЗ признал распространение коронавируса пандемией, что поддержало негативные настроения на рынках. Отметим, что различные страны применяют меры по недопущению распространения инфекции. Так, в Италии введен повсеместный карантин. Япония готовится объявить режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. В США на 30 дней закрыт въезд пассажирам из Европы. Однако данные меры сказываются на экономической активности, что поддерживает страхи инвесторов.



При этом правительства и Центробанки по всему миру предпринимают шаги для стимулирования экономики. Пока это приводит лишь к сохранению высокой волатильности – подобные шаги дают краткосрочный импульс рынкам к коррекции, однако для перехода к устойчивому восстановлению сил не хватает.



На таком фоне сегодня утром на рынках наблюдаются активные продажи по широкому спектру активов. Так, после падения днем ранее более чем на 4,5%, сегодня фьючерсы на американские индексы вновь несут потери более 3,5%. На торгах в Азии основные индексы падают в пределах 7%. Рынок энергоносителей также возобновил снижение, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 4%, отступив ниже 34,5 доллара за баррель.



Учитывая внешний фон, сегодня с утра ожидаем продолжения негативной динамики на российском фондовом рынке. Преобладание продаж по широкому спектру акций приведет к открытию с «гэпом» вниз и отступлению индекса МосБиржи в район 2400 – 2450 пунктов. При этом в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в ходе торгов рынок может попытаться уйти под нижнюю границу данного диапазона.



На валютной секции Московской биржи в рамках сегодняшних торгов давление на российскую валюту сохранится. Возобновление снижения цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле, в результате чего пара доллар/рубль на открытии поднимется в район 73,5 рубля. При этом в ходе сессии, в случае ухудшения настроений на мировых рынках, американская валюта может сделать еще один существенный шаг в сторону верхней границы диапазона 70 – 75 рублей.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ









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