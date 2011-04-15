Рынок нефти: негатив по всем фронтам

Попытки восстановления нефтяных цен в начале торгов среды не увенчались успехом, и Brent возобновила снижение, которое продолжается на утренней сессии сегодня. Котировки достигли локальных минимумов в районе 33,30 долларов за баррель, откуда отскочили на 100 пунктов, но остались в минусе на дневных графиках.



По сути, неудивительно, что рынок черного золота не может прийти в себя и отбросить хотя бы часть негативных эмоций в сторону. Медвежьи факторы, присутствующие в сырьевом сегменте и в мире в целом, не способствуют улучшению картины на данном этапе. Мировые акции снова активно распродаются после того как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире только усилив страхи инвесторов. В свете этих событий Штаты запретили поездки из Европы на 30 дней, что дополнительно ударило по рынку нефти.



Тем временем отраслевой отчет Минэнерго США обрисовал неоднозначную картину. Запасы сырой нефти на прошлой неделе увеличились на 7,6 млн баррелей против прогноза роста на 2,2 млн, тогда как запасы бензина и дистиллятов сократились на 5 млн и 6,4 млн баррелей соответственно. При этом добыча снизилась от рекордных максимумов на 100 тыс. баррелей в сутки.



Впрочем, позитивные моменты релиза не смогли оказать заметной поддержки ценам, поскольку ко всему прочему трейдеры переваривают угрозу ценовой войны, которая может начаться уже в апреле, поскольку вслед за саудитами о намерении нарастить производство нефти сообщили ОАЭ, Ирак и Нигерия, и это при том, что спрос на энергоносители по всему миру падает на фоне дальнейшего распространения коронавируса.



Учитывая все эти факторы, как минимум в ближайшее время не стоит рассчитывать на более или менее устойчивое восстановление Brent, попытки роста которой будут привлекать продажи. Ближайшая цель для быков проходит в районе 35 долларов за баррель, тогда как важная поддержка расположена на отметке 33 доллара.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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