Коронавирус оказался сильнее ФРС и ЕЦБ?

Мировые фондовые индексы продолжают снижаться. Это потенциально дарит инвестором новые возможности, но возникает вопрос – когда покупать акции? Мне кажется, что теханализ даст ответ на этот вопрос. На графиках акций появятся разворотные фигуры «блюдца», которые станут предвестниками смены «медвежьего» тренда на «бычий». Или таких фигур не появится, но понижательные тренды будут пробиты наверх на новостях о том, что в развитых странах эпидемия коронавируса взята под контроль. Пока до этого далеко. Я считаю, что этот год будет годом биржевых медведей - американское правительство сильно опоздало с введением мер по борьбе с коронавирусом, а падение фондового рынка уменьшило шансы на переизбрание Трампа.



Коронавирус это не шутка – он подавляет экономическую активность. В среду Дональд Трамп в ходе телеобращения к нации объявил запрет на въезд из Европы в связи с коронавирусом. Запрет вступит в силу в сегодня и продлится 30 дней. Введенные ограничения коснутся Шенгенской зоны, куда входят Италия, Германия, Франция, Испания и еще 22 страны. Великобританию введенные ограничения не затронут. Позднее Дональд Трамп заверил, что запрет на въезд в США из Европы «никоим образом не отразится на торговле», но это неправда. Отразится еще как! Теперь ФРС и ЕЦБ придется стать радикальнее. По прогнозам аналитиков Barclays, по итогам заседания на следующей неделе ФРС снизит ставки на целый процентный пункт, до нуля. Не исключается также более раннее, экстренное, снижение. ФРС уже пообещала предоставить $1,5 трлн финансовым рынкам и, по сути, перезапускает программу скупки облигаций 2008 года, известную как «количественное смягчение» (QE). ЕЦБ, тем временем, пообещал нарастить скупку облигаций и увеличить помощь банкам (ввести дополнительные программы LTRO). Однако ЕЦБ не стал снижать ставки.



Инициативы Трампа по запрету на въезд из Европы дополнительно уменьшат потребление авиакеросина. Противостояние Саудовской Аравии и России приведет к наводнению рынка дешевой нефтью. Вероятно, на графике нефти образуется коридор 27,1 – 45,5 (Brent). Объединенные Арабские Эмираты, вслед за Саудовской Аравией, тоже объявили о планах нарастить нефтедобычу. Национальная нефтяная компания ОАЭ сообщила, что планирует нарастить объемы продаж сырой нефти до свыше 4 млн баррелей в день. Без мирового регулятора в виде ОПЕК+ нефтяные цены могут расти только в случае роста мировой экономики. Сейчас на повестке дня поиск цены, обеспечивающий рыночное равновесие, а не рост мировой экономики. Мне самому интересно, какая это будет равновесная цена. Пока же Управление по энергетической информации (EIA) при Минэнерго США, а также ОПЕК понизили прогнозы по спросу на нефть из-за вспышки коронавируса и в этом квартале ожидают падения спроса на нефть.



Вчера американские индексы Dow и S&P-500 показали самый большой однодневный спад с 1987 года. Азиатские рынки находятся в красной зоне, что отчасти компенсируется положительными фьючерсами на открытие рынка США. Коронавирус оказался сильнее последних инициатив ФРС и ЕЦБ. Инициативы Трампа по поводу снижение налогов на заработную плату и возможности больным работникам оставаться дома, продолжая получать зарплату, рынок оценил как запоздалые. Надеемся не на Трампа, не на ФРС, а на то, что к июню ситуация с коронавирусом станет менее острой. Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню, немецкие ученые из института Коха (Берлин) также высказывают гипотезу, что теплая погода остановит распространение коронавируса.







Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»









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