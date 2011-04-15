В четверг рынок оставался под давлением продаж. Инвесторы лишены ориентиров в отношении оценок масштабов влияния ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на мировую экономику и сомневаются в эффективности стимулирующих действий мировых центробанков (вслед за ФРС США и Банком Англии об усилении поддержки ликвидности объявили ЕЦБ и Банк Японии). В итоге акции ВТБ (VTBR) подешевели на 14.4%, Магнита (MGNT) – на 13.6%, Новатэка (NVTK) – на 12.6%, АФК Система (AFKS) – на 12.5%, Роснефи (ROSN) – на 11.6%, Татнефти (TATN) – на 11.0%, Газпром нефти (SIBN) – на 10.0%. Исключением на общем фоне выглядели привилегированные акции Транснефти (TRNFP), подорожавшие на 2.9%.



Во втором эшелоне было отмечено снижение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подешевели на 22.6%, Мечела (MTLR) – на 21.1%, ТГК-14 (TGKN) – на 20.6%, МГТС (MGTS) – на 18.8%.



Фондовые индексы США упали более чем на 9%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы понизились в среднем на 10% - 12%, по азиатским индексам также наблюдается снижение. (но не столь заметное)



Рынки остаются в состоянии неопределенности, что пока препятствует возвращению долгосрочных инвесторов и заставляет говорить о сохранении рисков углубления коррекции вниз по индексу РТС. Вместе с тем сегодня в течение дня не исключена возможность некоторого повышения за счет закрытия спекулятивных коротких позиций после заметного движения вниз. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 74.0 по паре доллар-рубль, продажи валюты Центральным банком в рамках «бюджетного правила» отчасти компенсируют негативное влияние внешнего фона на курс рубля.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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