Рубль отыграет часть вчерашних потерь

По итогам четверга рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 2,6%, поднявшись в район 74,9 рубля, евро прибавил 1,7%, закрывшись в районе 83,5 рубля. Давление на российскую валюту оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где продолжилась негативная динамика, а также низкий аппетит к рисковым активам, сохранившийся несмотря на вливания ликвидности со стороны ФРС и выразившийся в ослаблении большинства валюту EM. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии американская валюта предпринимала попытки преодоления верхней границы диапазона 70 – 75 рублей. Однако на закрепление над ней сил не хватило.



Сегодня с утра на валютной секции Московской биржи ожидаем восстановления российской валюты в начале торгов. Коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 33,8 доллара за баррель, прибавляя порядка 2,8%, и укрепление валют развивающихся стран поддержат рубль и позволят ему отыграть часть вчерашних потерь. Так, уже в начале дня доллар может отступить ниже 74 рублей, с попытками дальнейшего ослабления. При этом в ходе сессии дополнительное давление на американскую валюту может оказать желание части игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям в преддверии выходных. Вероятно, в рамках субботы и воскресенья ведущие правительства и регуляторы продолжат выработку и внедрение мер по стимулированию экономики для нивелирования последствий распространения коронавируса, а также шагов по стабилизации рынков, что в понедельник может привести к активизации спроса на рисковые активы и дальнейшей коррекции в паре доллар/рубль.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



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