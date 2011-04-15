Ждем отскока рынка акций, рубль останется под давлением

Вчера американские фондовые индексы рухнули почти на 10%, Европа потеряла около 12%. При этом обвалилось золото, считающееся традиционным защитным инструментом, а палладий и вовсе падал в моменте на 25%.



Такая реакция рынков кажется избыточной, учитывая, что Китай начинает потихоньку оправляться от эпидемии.



Возможно, на следующей неделе фондовые рынки получат порцию оптимизма от ФРС, которая если не снизит ставку еще раз, то предложит новые меры по увеличению ликвидности.



Российский рынок акций выглядел в четверг намного достойнее, потеряв всего 8,3%, хотя обычно мы падаем намного сильнее. Но от распродаж наши активы во многом сдерживает высокая дивидендная доходность.



Все мировые фондовые площадки сильно перепроданы, поэтому технический отскок просто необходим. Сегодня есть хорошие шансы его увидеть. Внешний фон этому благоприятствует: примерно на 4% растут американские фьючерсы и нефть. К тому же в преддверии выходных пройдет закрытие шортов.



Для спекулятивных покупок рекомендуем обратить внимание на «Норильский Никель», Сбербанк и акции Мосбиржи. Последняя бумага вчера выглядела намного лучше рынка, потеряв всего процент. Рост биржевых оборотов, намерение ввести вечернюю сессию на рынке акций и традиционно щедрые дивиденды делают акции Мосбиржи одними из фаворитов российского рынка.



Однако среднесрочные позиции открывать очень рискованно – нефть находится под давлением избытка предложений и вполне может сходить под отметку 30 долларов за баррель. Пока ведущие нефтяные страны не договорятся вновь ограничить добычу, нефть вряд ли будет стоить дороже 40 долларов. Но судя по последним заявлениям нефтяников, они намерены и дальше продолжать ценовую войну.



В связи с этим, не видим и перспектив существенного роста рубля. На риски дальнейшей девальвации российской валюты и всплеска инфляции инвесторы реагируют масштабными распродажами ОФЗ. Скорее всего, на ближайшем заседании Банку России придется сильно, не менее чем на процентный пункт, поднимать ключевую ставку.



Пока мы смотрим на рубль с пессимизмом, и не советуем делать среднесрочные покупки рубля против доллара.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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