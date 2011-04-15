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13.03.2020

Рынок нефти: актуальны продажи на росте

Большую часть дня Brent удерживалась над уровнем 33 доллара за баррель, но в конечном итоге все же не смогла не поддаться общемировой тенденции бегства от рисков и сползла в район 32,50 долларов. Впрочем, на утренних торгах в пятницу котировки вернулись к росту на постепенном возвращении тяги к риску, тестируя зону 34 доллара за баррель.

Цены на нефть курсируют на низких уровнях и привлекают продажи на попытках роста, что вписывается в ситуацию на мировых площадках. При этом в сравнении с масштабами обвала акций давление на Brent выглядит умеренным. Похоже, участники рынка заняли выжидательную позицию и не спешат толкать баррель к новым минимумам в надежде на поддерживающие стимулы Центробанков и правительств.

Также фактором, поддерживающим Brent, является угроза спада активности на сланцевых месторождениях в США, где компании могут урезать свой бюджет и сбавить обороты из-за низких цен на нефть и как следствие снижения рентабельности добычи.

Между тем игроки ждут подвижек в переговорах ОПЕК, но таковых пока не наблюдается. Более того, вчера стало известно, что технический комитет картеля и его союзников отменил встречу, которая была назначена на 18 марта. Рынок довольно спокойно отреагировал на эту новость, поскольку и не рассчитывал на консультации в обозримом будущем.

В краткосрочной перспективе цены на черное золото, вероятно, будут и далее курсировать в текущем диапазоне с перспективой подъема над уровнем 35 долларов за баррель в случае дальнейшего восстановления интереса к риску. При этом важно помнить, что в силу наличия ряда негативных факторов на рынке более или менее внятные попытки роста на данном этапе будут привлекать продавцов.



Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"

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