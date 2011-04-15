Мировые финансовые рынки продолжает лихорадить

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии четверга снизилась на 8% до $32,70, отражая панику, охватившую все сектора финансовой индустрии. Накануне распродажи нефти усилило выступление президента США Дональда Трампа, объявившего о 30-дневном запрете на въезд в США из 26 европейских государств. Ожидается, что подобные ограничительные меры, которые повсеместно вводятся из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции, крайне негативно отразятся на спросе на авиационное топливо.



Дополнительное давление на котировки нефти оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия не примет участия в переговорах технического комитета ОПЕК+, которые были назначены на 18 марта. Напомним, что после неудачных переговоров стран ОПЕК+ 6 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сокращения добычи, встреча технического комитета фактически стала последней надеждой на то, что Москва и Эр-Рияд смогут прийти к компромиссу, предотвратив развал нефтяного союза. Тем не менее, чуда не случилось. Саудовская Аравия так и не подтвердила своего участия во встрече, что поставило под сомнение саму возможность ее проведения.



Ранее цены нефть обвалились после того как Саудовская Аравия объявила о прекращении сделки ОПЕК+ после отказа России ещё сильнее сократить объёмы добычи «чёрного золота». Кроме того, Королевство решило предоставить беспрецедентные скидки на нефть для партнеров, чтобы в последствии вытеснить всех игроков, включаю Россию, с мировой энергетической арены. Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Saudi Aramсо обещает европейским НПЗ поставки нефти по цене не больше $25 за баррель. Скидки Саудовской Аравии настолько велики, что Arab Light «вытолкнет» Urals из рациона региональных переработчиков. Стоит отметить, что снизить цены до уровня Саудовской Аравии России почти невозможно. Комфортный диапазон для российских нефтяников начинается на уровне 2100 рублей за баррель. При курсе доллара в 75 рублей это $28. Учитывая сказанное, снижение нефти может продолжиться.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







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