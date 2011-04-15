Продавцы взяли паузу, но риски не дремлют

После существенной просадки накануне, российские фондовые индексы переключаются в режим восстановления и неплохо набрали за первый час сессии – индекс МосБржи и РТС приподнялись на 3,68% и 5,98% по состоянию на 11.00 мск. Впрочем, повода для уверенного отката сейчас нет. Мировые рынки продолжает лихорадить, волатильность в ходе азиатской сессии была повышенной. Некоторые проблески оптимизма наблюдаются в динамике американских фьючерсов, но, скорее всего, это лишь технический отскок, поскольку с фундаментальной точки зрения картина не поменялась.



В то время как Китай рапортует о спаде эпидемии, распространение вируса в остальном мире продолжает набирать обороты, и такое положение дел не способствует полноценному возвращению интереса к риску, несмотря на массовые вливания ликвидности ключевыми Центробанками мира. Таким образом, настроения инвесторов остаются хрупкими, и распродажи могут возобновиться в любой момент, особенно на более привлекательных уровнях.



Накануне доллар в моменте обновил максимумы вблизи отметки 75 руб., которая сейчас служит важным рубежом. Сегодня пара продолжает отступление от максимумов, вернувшись под 73 руб. на фоне восстановления нефтяных цен, которые поднялись над уровнем 34 доллара за баррель. Впрочем, учитывая общие настроения, коррекция в сырьевом сегменте тоже выглядит хрупкой. И не исключено, что Brent снова привлечет фиксацию прибыли на дальнейших попытках развития восходящей коррекции.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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