Неопределенность в мировой экономике сохраняется

В пятницу рынок оставался в состоянии неопределенности, однако давление продаж немного сократилось – часть спекулятивных коротких позиций, возможно, была закрыта после недели высокой волатильности. В итоге изменения цен высоколиквидных бумаг оказались разнонаправленными. В заметном минусе закрылись Сургутнефтегаз (SNGS, -6.5%), Роснефть (ROSN, -4.0%), Полюс (PLZ, -2.5%), Норникель (GMKN, -2.5%), в то время как обыкновенные акции Сбербанка (SBER) подорожали на 12.9%, Магнита (MGNT) – на 7.0%, Северстали (CHMF) – на 4.2%, Аэрофлота (AFLT) – на 4.0%.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 13.7%, МГТС (MGTS) – на 11.8%, Мечела (MTLR) – на 9.0%, Распадской (RASP) – на 8.4%, Варьеганнефтегаза (VJGZ) – на 7.5%.



Фондовые индексы США выросли более чем на 9%, торги по фьючерсу на индекс S&P 500 сегодня утром были приостановлены из-за достижения нижнего лимита изменения цены (-5%). Европейские фондовые индексы в пятницу закрылись в плюсе, по азиатским индексам сегодня наблюдается снижение.



Сегодня в начале торгов вероятно возобновление продаж на рынке акций. В воскресенье ФРС США объявила о внеочередном снижении базовой процентной ставки до 0.25% (предыдущее снижение до этого уровня было в 2008г.), однако, судя по динамике фьючерсов на фондовые индексы США, инвесторы сомневаются в возможности монетарными мерами решить проблемы, вызванные ограничениями в связи с коронавирусом, и рассматривают экстренный шаг ФРС скорее как признание серьезности положения. На валютном рынке в начале торгов возможно укрепление доллара США - спрос на американскую валюту сохраняется на фоне повышенной волатильности на мировых фондовых рынках и неопределенности в отношении ситуации в мировой экономике.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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