В связи со снижением цен на нефть индекс МосБиржи на прошлой неделе также снижался. Мы никого не пугаем, но ситуация на рынке нефти пока «медвежья». Одни эксперты говорят о превышении предложения над спросом на 4 млн. барр. в день, другие на 8 млн. Судя по графику нефти, актуальным остается зона поддержки 27,7-32 доллара за баррель (Brent) и сопротивление в районе 45,5 долларов. На нефтяном рынке тяжелая ситуация усугубляется начавшимся противостоянием Саудовской Аравии и России, которое повлекло угрозу наводнения рынка дешевой нефтью, так как Саудовская Аравия, после коллапса переговоров ОПЕК+ в конце прошлой недели, обещает нарастить объемы нефтедобычи до рекордно высоких уровней.



Временный запрет на въезд в США из Европы (за исключением Великобритании) ударит по американским авиаперевозчикам «чрезвычайно сильно», сообщила ассоциация воздушного транспорта. Также эта неожиданная мера, скорее всего, повлечет дальнейшее падение спроса на авиационное и иное топливо, хотя пока сложно оценить, насколько это падение окажется сильным.



Объединенные Арабские Эмираты, вслед за Саудовской Аравией, тоже объявили о планах нарастить нефтедобычу. Национальная нефтяная компания ОАЭ сообщила, что планирует нарастить объемы продаж сырой нефти до свыше 4 млн баррелей в день.



Положительный момент заключается в том, что цены на нефть уже «спикировали» на техническую поддержку, а Дональд Трамп распорядился купить большой объем нефти в резервы. Следовательно, можно ожидать отскока котировок нефти от зоны поддержки.



Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, теперь нужно дождаться хороших новостей из США и Италии. Вирусологи считают, что эпидемия в этих странах пойдет на спад через несколько недель. Тогда, наконец, можно будет оценить экономический ущерб и перспективы мировой рецессии. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил «Fox News Sunday», что стоимость пакета помощи мерам по борьбе с коронавирусом, вероятно, будет «значительной, но не чрезмерной». Но пока обстановка на рынках неспокойная.



Федеральная резервная система США 15 марта снизила целевую ставку по федеральным фондам до 0-0,25%, реагируя на вероятную рецессию от COVID-19. О вероятности экстренного снижения говорили аналитики банка Barclays и некоторые другие аналитики.



ФРС также выпустила еще один набор мер для преодоления экономических последствий, связанных с пандемией COVID-19, объявив о программе количественного смягчения, которая будет включать в себя покупки активов на сумму 700 млрд. долл. включая казначейские обязательства на сумму 500 млрд. долл. и ипотечные кредиты на сумму 200 млрд. долл. США. Мировые рынки посчитали эти действия ФРС паническими, поэтому фьючерсы на открытие американского рынка в понедельник стоят в «красной зоне».







Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»



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