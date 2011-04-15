Продажи вновь будут преобладать

В рамках предстоящей недели основным фактором, определяющим отношение инвесторов к высокорисковым активам, останется ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая. Сохранение высоких темпов заражения по всему миру заставляет инвесторов пересматривать оценки влияния инфекции на мировую экономику, что ведет к дальнейшему сокращению рисковых активов в портфелях и замещению их активами-убежищами. При этом в последние дни темпы роста количества заболевших за пределами Китая ускорились – количество заразившихся к утру понедельник выросло до 88,4 тысячи человек, что превышает количество случаев заражения в Китае (81 тысяча человек).



При этом правительства продолжают активно разрабатывать и внедрять меры по стимулированию экономики, а Центробанки смягчают денежно-кредитную политику. Так, в воскресенье ФРС снизил ставку до диапазона 0 – 0,25% (снижение на 150 б.п.) и объявил программу количественного смягчения (QE). При этом Дж. Пауэлл указал, что лимит для данного раунда количественного смягчения не определен.



Отметим, что американский регулятор не стал дожидаться планового заседания, которое состоится в середине предстоящей недели. С одной стороны, данные действия должны поддержать рынки. С другой, второе аналогичное движение (ранее ФРС неожиданно снизил ставку на 50 б.п.) может напугать инвесторов, давая поводы думать, что они не полностью учитывают негативный эффект на мировую экономику со стороны распространения коронавируса, что в свою очередь будет способствовать продажам.



Также в ходе предстоящей недели внимание инвесторов будет обращено на макроэкономическую статистику. Сегодня с утра в Китае вышли данные по промпроизводству и розничным продажам за февраль, которые оказались существенно хуже ожиданий: -13,5% и -20,5% (ожидалось 1,5% и 0,8%). Во вторник будут опубликованы данные по промпроизводству и розничным продажам в США.



Из внутренних факторов выделим заседание ЦБ РФ. Мы ожидаем что регулятор сохранит ставку неизменной. В текущий момент не сформировались факторы для повышения ставки, однако ситуация на рынках и рост проинфляционных рисков не позволят Банку России продолжить цикл снижения ставки.



Несмотря на активные действия правительств и Центробанков сегодня с утра негативные настроения на рынках вновь преобладают. Так, после роста более чем на 9% в пятницу, сегодня фьючерсы на американские индексы падают более чем на 4,5%. На Азиатских площадках основные индексы теряют в пределах 5%. Рынок энергоносителей практически полностью скомпенсировал пятничный рост, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 32,7 доллара за баррель, теряя порядка 6,6%.



Учитывая внешний фон сегодня с утра ожидаем негативного открытия торгов на российском рынке. Снижение на азиатских площадках и падение цен на нефть будут способствовать активизации продаж в российских бумагах. В первые минуты торгов индекс МосБиржи может потерять порядка 2%, отступив к минимумам прошлой недели. При этом в ходе сессии давление на наш рынок может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 2200 – 2350 пунктов.



На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидаем снижения рубля по отношению к основным мировым валютам. Падение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран придет к подъему пары доллар/рубль выше 73 рублей. При этом сохранение негативных настроений на рынках в ближайшие сессии может поспособствовать возвращению американской валюты к верхней границе диапазона 70 – 75 рублей.







Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



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