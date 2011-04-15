Полноценного отскока по акциям и рублю сегодня не получится

Американские монетарные власти пошли на беспрецедентные меры по сдерживанию негативного влияния кризиса. В пятницу было принято решение о продолжении накачки экономики ликвидностью через сделки РЕПО, а в воскресенье ФРС опять неожиданно снизила ставки сразу до 0-0,25%.



Если на пятничные новости рынок отреагировал взлетом котировок на 5-7%, то сегодня с утра американские фьючерсы падают почти на 4%. Все принятые ФРС меры хороши, но коронавирус продолжает развиваться и уже не осталось сомнений, что мировая рецессия началась. Кроме того, ФРС фактически выбрала свой лимит по снижению ставок – вряд ли регулятор пойдет на то, чтобы увести их в отрицательную область.



Поэтому откроемся мы сегодня ростом в пределах 1-3 процентов, отыгрывая подъем в пятницу американских индексов, а затем вновь пойдем вслед за западными индикаторами. Все уровни поддержек и сопротивлений в ближайшее время не будут значимыми, и руководствоваться только лишь теханализом при принятии решений не следует.



Негативным фактором для нашего рынка является высокий темп роста числа заболевших в стране. Правильные и упреждающие меры по борьбе с заболеванием, принятые российским правительством, скорее всего не позволят развиваться коронавирусу по итальянскому сценарию, но реакция рынков на приход эпидемии в Россию может последовать в ближайшие дни.



Совсем печально выглядит нефть, упав сегодня в ходе азиатской сессии в район 32,5 доллара за баррель. Не помогло нефти даже заявление Дональда Трампа, что Штаты будут до максимума наращивать свои нефтяные запасы.



Поэтому ни о какой покупке нефтянки даже на отскок речи не идет. Лучше рынка сегодня должен смотреться банковский сектор, но после пятничного роста Сбербанка почти на 13% лучше переключить внимание на ВТБ и акции Мосбиржи.



Лучше рынка обещает быть и «Норникель» на фоне отскока цен на палладий и платину. По-прежнему менее рискованны покупки акций черных металлургов.



Снижение ставки ФРС позитивно для рубля – операции carry trade становятся еще более привлекательными. Вот только неясно пока, каков будет размер инфляции в России в связи с последними событиями, главным негативным из которых является обвал нефти.



Так что снижение ставки может лишь на время сбить ажиотажные продажи ОФЗ, но вряд ли вызовет приток нового капитала в страну.



Многое будет зависеть от решения Банка России по ставке. Скорее всего, в нынешних условиях регулятор пойдет на небольшое увеличение показателя, чтобы не увеличивать валютные запасы на поддержание курса рубля. Рублевой ликвидности сейчас в стране полно, поэтому самый маловероятный сценарий – это снижение ставки.



В среднесрочной перспективе по-прежнему ждем снижения курса рубля в район отметки 80 руб за доллар.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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